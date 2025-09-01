Más de un 21% de los españoles afirma sufrir estrés laboral siempre o frecuentemente

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un 21,2% de los españoles ha afirmado que sufre estrés laboral siempre o frecuentemente, según un estudio de Randstad sobre el bienestar de los trabajadores en España, en el que ocho de cada diez encuestados han relacionado la falta de desconexión laboral con un impacto directo en la salud y el bienestar.

Los datos de la encuesta, realizada entre más de 4300 personas en edad de trabajar, muestran que hasta un 38,2% tiene estrés laboral a veces, mientras que un 27,29% pasa por ello en raras ocasiones, frente al 12,35% que nunca ha sufrido estrés laboral.

El sector más afectado por este fenómeno es el de la sanidad, en el que un 35,6% de sus trabajadores se ha mostrado "emocionalmente agotado", cifra que asciende al 43,3% en aquellos que se han sentido así en el pasado.

Los trabajadores de la construcción son los segundos que más afectados se identifican, con 31,5% reconociendo que se encuentran agotados o que han pasado por esta sensación en el pasado.

En el sector educativo, un 29,8% pasa por agotamiento laboral y un 35,1% lo ha sufrido antes; y en el tecnológico, un 25,2% se encuentra agotado emocionalmente, y un 45% también ha pasado por ello.

Aquellos sectores con una menor afectación son la Administración Pública, en la que un 41,3% nunca ha sentido agotamiento y solo un 10,3 lo sufre en la actualidad. En el mundo de la cultura y el arte un 38,7% ha afirmado que nunca se siente agotado mentalmente, cifra que desciende al 37,1% entre los trabajadores del sector de la energía y medioambiente.

Otro de los puntos a destacar es que las mujeres declaran niveles más altos y frecuentes de estrés que los hombres, con un 63,6% de las mujeres que sufren estrés, frente al 48,9% de los hombres. Además, un 19,8% de ellas afirma experimentarlo "frecuentemente", una cifra superior al 13% de los varones.

En el extremo opuesto, los hombres se muestran más propensos a declarar que no sienten nunca estrés (16,6%) o que solo lo padecen rara vez (29,9%).

ASTURIAS, GALICIA Y CANARIAS, LAS CCAA QUE MÁS ESTRÉS SUFREN

Asturias lidera el ranking nacional de estrés laboral, con un 25,2% de trabajadores que afirman sentirse estresados de forma frecuente o constante. Además, casi la mitad de los empleados en Asturias (47,24%) declara experimentar estrés laboral de manera ocasional. Por el contrario, solo un 7,09% asegura no haber sentido nunca estrés relacionado con su trabajo.

Tras esta comunidad se encuentra Galicia, con un 24,7% de trabajadores que afirman sentirse estresados de forma frecuente o constante, y Canarias, con un 24,3% de sus trabajadores en la misma situación.

Cantabria también se sitúa entre las comunidades con mayor porcentaje de trabajadores que afirman sentirse estresados de forma frecuente o constante (21,6%), aunque el 43,2% declara experimentar estrés laboral de manera ocasional. Por el contrario, solo un 16% asegura no haber sentido nunca estrés relacionado con su trabajo.

Los trabajadores de Cataluña también sufren altos niveles de estrés, con un 21,2% refiriendo sentirse estresados de forma frecuente o constante, y con otro 38,3% que lo experimenta de forma ocasional. Por el contrario, solo un 15% asegura no haber sentido nunca estrés relacionado con su trabajo.

En el extremo opuesto se sitúan Baleares (11,1%), Navarra (13%), Murcia (16,3%) y Castilla-La Mancha (17,2%). El 16,3% de los murcianos sufre estrés laboral de forma frecuente o constante. No obstante, el 49% declara experimentar este malestar a veces, mientras que el 25,45% lo sufre rara vez y el 9% nunca.

Los trabajadores de Andalucía que se encuentran en situación de estrés laboral frecuente o constante suponen el 23,94%; en Aragón, el 21,58%; en Castilla y León, el 19,94%; en la Comunidad Valenciana, el 22%; en Extremadura, el 18,87%; en La Rioja, el 19,68%; en Madrid, el 23,32%; y en País Vasco, el 18,57%.