Más de un centenar de detenidos en protestas propalestinas en universidades de EEUU

La Policía ha desalojado acampadas en Boston, Indiana o Arizona

MADRID, 27 Abr. 2024 (Europa Press) -

Casi 200 personas han sido detenidas durante las protestas propalestinas en universidades de Estados Unidos, aproximadamente un centenar de ellas en la Universidad Nororiental (Northeastern University) de Boston. También ha habido arrestos en universidades de Indiana o Arizona.

La propia universidad de Boston ha informado de estos arrestos durante una operación policial desalojar una acampada propalestina. "Unos 100 individuos han sido detenidos por la Policía. Los estudiantes que tenían un carné válido de la Nororiental han sido puestos en libertad y serán sometidos a expedientes disciplinarios dentro de la universidad y no habrá medidas legales. Quienes se han negado a identificarse han sido detenidos", ha explicado la universidad en un comunicado publicado en Facebook.

Los agentes primero han dado el aviso para que la gente se marchara y finalmente han cargado y desalojado a los activistas concentrados en el campus universitario, informa la filial de la cadena NBC.

La universidad sostiene que "lo que comenzó hace dos días como una manifestación estudiantil ha sido infiltrada por organizadores profesionales sin relación con la Nororiental" y denuncia que anoche hubo insultos antisemitas como "Matar a los judíos", lo que supone "cruzar la línea". "No podemos tolerar este tipo de odio en nuestro campus", ha remachado.

La Universidad Nororiental ha denunciado que estas manifestaciones suponen una violación del código de conducta estudiantil pese a que los activistas defienden su postura. "Somos estudiantes pacíficos", ha subrayado la estudiante Alina Caudle, que ha subrayado que se trata de protestas pacíficas y organizadas por estudiantes que están "en el lado correcto de la historia".

"No debería ser una cuestión política o partidista. Debería ser sencillo. No queremos que se pierdan vidas inocentes. No queremos que mueran niños y que sean enterrados en fosas comunes", ha argumentado en declaraciones a la CBS.

Arrestos en arizona e indiana

Otras 69 personas han sido detenidas en la acampada en la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés) en la mañana del sábado por un delito de "acampada no autorizada", según ha informado la propia institución educativa. Un grupo en el que "la mayoría no eran estudiantes, profesores ni personal de la ASU" levantó una acampada.

La manifestación comenzó el viernes y duró hasta las 23.00 horas, cuando las autoridades les habían trasladado ya "en múltiples ocasiones" que debían desalojar.

Los manifestantes que no se marcharon fueron detenidos e imputados por un delito penal de entrada no autorizada, según la universidad, que subraya que las "manifestaciones legales" pueden tener lugar entre las 5.00 y las 23.00 horas y ha destacado su compromiso con la libertad de expresión.

Mientras, en la Universidad Bloomington de Indiana la Policía ha detenido a 23 personas este sábado tras una acampada en el campus el pasado viernes por la noche "con la intención de ocupar indefinidamente espacio de la universidad" en contra de las normas del centro.

Agentes con equipo antidisturbios irrumpieron en la acampada y se llevaron por la fuerza a manifestantes que habían hecho una cadena humana. La Policía destaca que dio hasta "seis avisos verbales" antes de intervenir y señala que los detenidos serán acusados de entrada no autorizada y de resistencia a la autoridad.

Más de 400 personas han sido arrestadas, incluidos profesores, durante los últimos nueve días de protestas propalestinas en varias universidades de Estados Unidos, con la de Columbia a la cabeza, sin contar los nuevos arrestos en Boston, Indiana o Arizona.