Más de un centenar de personas se reúnen frente a la Embajada de EE.UU. en Madrid en homenaje al activista Charlie Kirk

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

Más de un centenar de personas se han concentrado frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid en homenaje al activista estadounidense Charlie Kirk que ha fallecido este miércoles a los 31 años tras haber recibido un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en la universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem. "Viva Charlie Kirk", "Viva la libertad", "No nos callarán", "Viva España" o "Viva Estados Unidos" han sido algunos de los gritos coreados durante la protesta, entre otros, que se ha producido sobre las 20.00 horas de este jueves en la madrileña calle de Serrano, y en la que se ha realizado un minuto de silencio "en memoria de todas las víctimas del odio".

Una concentración que, según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, ha reunido a 120 personas, con una multitud acompañada de pancartas y carteles en los que se podía leer "Asesinado por debatir", "Yo también soy Charlie Kirk", "Punto de inflexión" y "Referente generacional".

FÚSTER: "REBELARSE CONTRA LA DICTADURA DE LO PROGRE"

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha asistido a la concentración, a la que también han acudido la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y ha lamentado que "el precio que pagó ayer Charlie Kirk fue su muerte", alegando que "nada justifica la violencia": "No vamos a parar".

"Ayer nacieron miles, ojalá decenas de miles, cientos de miles, quizá millones, de Charlie Kirk en todo el mundo que están hasta las narices de estar callados y que van a utilizar la palabra, allá donde puedan hacerlo, rebelándose contra la dictadura de lo progre, rebelándose contra la dictadura de esta izquierda y que van a seguir dando la batalla que libró", ha expresado en declaraciones a los medios.

Una protesta donde Fúster ha aseverado que le avergüenza "como español" y en nombre de su formación que "haya habido medios, también en España y en Estados Unidos, que hayan justificado este crimen".

"De alguna manera, en vida le llamaron nazi (...) Para todos los que justifican este asesinato, nuestra absoluta repulsa, nuestro desprecio absoluto", ha expresado el portavoz de la formación de Santiago Abascal.

ABASCAL: "OTRA VEZ LA MUERTE DE LOS DE SIEMPRE"

Por su parte, el líder de Vox trasladó ayer sus oraciones hacia la familia de Kirk.

"Otra vez el odio y la violencia de los de siempre. Otra vez la muerte de los de siempre", criticó a través de un mensaje en 'X'.

Un mensaje precedido al de hoy en el que en la misma red social ha señalado que, a su juicio, el asesinato del activista conservador "está mostrando la manía homicida que domina a gran parte de la izquierda occidental": "No sólo por el repugnante crimen, sobre todo por la impunidad con que lo justifican".

"Es necesario recordar que la izquierda más ultra de occidente gobierna en España. Ya lo he vivido. Uno señalan y otros disparan.

“Como la censura no les basta, recurren al asesinato”, ha esgrimido. El PP pide condenar la violencia “venga de quien venga”.

Nuevas Generaciones de Madrid (NNGG Madrid) también se ha sumado a la cita. “Era un joven como nosotros al que han asesinado por debatir en la universidad. Te esperamos. Esta tarde, a las 20h. Embajada de EEUU”, recogía la organización en sus redes sociales. El presidente de los ‘populares’, Alberto Núñez Feijóo, también se manifestó ayer al respecto a través de su perfil de ‘X’, cuestionándose “qué clase de sociedad es aquella en la que la palabra se combate con pistolas” y remarcando que “en democracia, la violencia no puede tener cabida ni justificación”. Asimismo, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reprochado que “el silencio ante la barbarie es lo que prende la llama de la crispación y la polarización”, defendiendo de nuevo que “la violencia no tiene cabida en una democracia que se precie de serlo” y exigiendo “condenarla siempre, venga de quien venga”. En este sentido, se ha preguntado qué pasaría en España si “una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas” o si “un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel”.

“Desde el PP condenamos enérgicamente el atroz asesinato de Charlie Kirk y nos unimos al dolor de su familia y la conmoción de su país. Como también condenamos el vil asesinato de Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana que había huido de la guerra en su país y fue apuñalada mortalmente en un tren en EEUU”, ha apuntado en ‘X’.

Califica a Kirk como “un gigante de su generación”.

Kirk, de 31 años, era una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos, con millones de seguidores en redes sociales y considerado un aliado del actual presidente, Donald Trump, que fue de hecho quien comunicó públicamente el fallecimiento. Trump, que culpó del asesinato a la retórica de la “izquierda radical”, se ha referido a Kirk en un discurso durante un acto en recuerdo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, recordándolo como “un gigante de su generación, un campeón de la libertad y una inspiración para millones y millones de personas”. El presidente, que ha compartido “el horror y la pena de muchos estadounidenses”, ha anunciado que “pronto” le concederá a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo. “Anunciaremos la fecha de la ceremonia y lo único que puedo garantizar es que habrá una gran multitud”, ha señalado.

EEUU ofrece US$100.000 por información sobre el atacante.

En las últimas horas el FBI ha difundido dos fotografías de una persona buscada por su presunta relación con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah, poco después de que las autoridades reconociesen en rueda de prensa que disponían de una imagen nítida del presunto tirador.

Las imágenes, captadas por una cámara de videovigilancia, muestran aparentemente a un varón que lleva gorra y gafas de sol, ataviado también con una prenda negra de manga larga en la que aparece una bandera de Estados Unidos. Las cámaras le muestran subiendo a la azotea desde la que abrió fuego antes de saltar desde el edificio y escabullirse por un barrio aledaño. "Tenemos un buen vídeo de este individuo", ha explicado, según la cadena CNN. Asimismo, la agencia del Gobierno estadounidense ha anunciado que ofrece una recompensa de hasta US$100.000 (85.200 euros) por información que conduzca a la identificación y arresto del individuo y los individuos responsables del asesinato de Kirk. Por su parte, el Departamento de Estado ha indicado que tomará "acciones apropiadas" contra los extranjeros en Estados Unidos que justifiquen la muerte de Kirk, según ha señalado este jueves el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, a través de su perfil en la red social X. La operación activada tras el tiroteo ha permitido ya localizar "en una zona boscosa" la que sería el arma del crimen, "un fusil de alta potencia". Un portavoz del FBI, Robert Bohls, ha confirmado además que han localizado una pisada y huellas tanto de la palma como del antebrazo del atacante que también están siendo analizadas.