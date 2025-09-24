Más de un centenar de ultras de la Roma, detenidos en Niza

La policía francesa detuvo el martes por la noche a 101 aficionados ultras de la Roma en Niza, en la víspera del enfrentamiento de Europa League en la ciudad francesa, anunciaron este miércoles la prefectura y la fiscalía.

Los aficionados romanos, muchos de ellos con la cara tapada, se habían concentrado en dos puntos del centro de Niza, separados por apenas unos cientos de metros.

La policía procedió a identificarlos y descubrió que muchos de ellos portaban utensilios que podían utilizarse como armas (cuchillos, martillos, palos, etc.) e incluso algunos de ellos chalecos antibalas, por lo que fueron detenidos.

La prefectura había anunciado un dispositivo de más de 400 agentes para garantizar la seguridad de este partido de la primera jornada de la Europa League que se disputará este miércoles.

Las autoridades francesas, además, prohibieron a los aficionados de la Roma desplazados a Niza que exhiban elementos que puedan identificarlos como tal entre las 15:00 del martes y el mediodía del jueves en el centro de la ciudad, alrededor de las estaciones de tren y en el aeropuerto.

Los hinchas con billetes para el partido serán trasladados al estadio en autobuses escoltados por la policía.

