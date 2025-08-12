Más de un millón de cubanos sin agua potable

“El abastecimiento de agua del país se encuentra en una situación dramática”, declaró Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, al periódico oficial Granma.

En el este, la falta de lluvias y el consiguiente bajo nivel de agua en las presas afectan actualmente a aproximadamente 860.000 personas.

Las provincias en situación crítica son Santiago de Cuba (donde se encuentra la segunda ciudad más grande del país, homónima), Holguín y Ciego de Ávila.

Respecto a La Habana, ubicada al oeste, Rodríguez indicó que aproximadamente 248.000 personas carecen de acceso a agua potable debido a cortes de electricidad que afectan a los equipos utilizados para bombear agua. (Ansa).