Más de un millón de personas permanecen en ciudad de Gaza pese a órdenes israelíes, según autoridades gazatíes

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado de que más de un millón de personas permanecen en ciudad de Gaza, a pesar de las órdenes del Ejército de Israel de que se desplacen al sur del enclave con motivo de la ampliación de la ofensiva militar en la principal urbe de la Franja.

La oficina de prensa del Gobierno de Gaza ha explicado a través de un comunicado publicado en su canal de Telegram que "más de un millón de palestinos, incluidos más de un tercio de millón de niños, permanecen en ciudad de Gaza y los alrededores, firmes en sus hogares y propiedades, y rechazan categóricamente el plan de desplazamiento forzado hacia el sur".

"Esto ocurre a pesar de la continua agresión bárbara y el genocidio perpetrados por la ocupación israelí en un intento de imponer el delito de desplazamiento forzado. (Israel) ha confirmado que, en esta ocasión, el desplazamiento será irreversible, un delito que viola todas las leyes internacionales", ha manifestado.

Así, ha señalado que aproximadamente 68.000 ciudadanos "se vieron obligados a huir al sur bajo la presión de los bombardeos, el exterminio y las amenazas", pero que "más de 20.000 regresaron el jueves por la noche a sus lugares de origen tras comprobar que el sur de la Franja carece de las necesidades básicas".

En este sentido, ha denunciado que la zona de Al Mauasi, donde las autoridades israelíes "confinaron aproximadamente a 800.000 personas afirmando falsamente que era una zona humanitaria segura, ha sido objeto de más de 109 bombardeos, que han causado más de 2000 muertes". A esto se suma la falta de hospitales en condiciones adecuadas, infraestructura o servicios básicos.

"La zona designada como 'refugio' representa menos del 12% de la superficie de la Franja, y está intentando forzar a más de 1,7 millones de personas a aglomerarse en ella, como parte de una política sistemática para evacuar la ciudad de Gaza y la zona norte e impedir su regreso", ha recriminado.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64.750 palestinos muertos y 164.000 heridos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.