Más de un tercio de pacientes que toman pastilla Wegovy son nuevos en uso de fármacos GLP-1: estudio

Por Robin Respaut

SAN FRANCISCO, 11 feb (Reuters) - Entre los primeros usuarios de la nueva píldora para bajar de peso Wegovy de Novo Nordisk, el 36% no tenía experiencia previa con medicamentos GLP-1, según un nuevo estudio nacional de la empresa de datos sanitarios Truveta.

De los pacientes que comenzaron con la prescripción de la nueva pastilla, el 21,1% había tomado anteriormente la versión inyectable de Wegovy y el 15,8% cambió desde Zepbound, otro medicamento inyectable GLP-1 de Eli Lilly, según los datos de Truveta.

La pastilla Wegovy es el primer medicamento oral GLP-1 aprobado para el tratamiento crónico del control del peso, lo que supone una nueva opción para los pacientes y los proveedores que no desean un medicamento inyectable.

La rápida aceptación entre quienes no tenían experiencia previa con medicamentos GLP-1 demuestra que el medicamento oral está llegando a nuevos pacientes, en lugar de limitarse a quitar cuota de mercado a los inyectables, algo que los analistas e inversores estaban ansiosos por evaluar.

Truveta revisó los historiales médicos de 8.762 pacientes estadounidenses con evidencia de una receta escrita o dispensada para la nueva píldora Wegovy.

Durante las primeras seis semanas en las que la píldora ha estado disponible para los pacientes, Truveta descubrió que el 73,3% de las personas con receta son mujeres, el 72,8% son blancas y el 71,6% viven en zonas urbanas. El grupo también se inclinaba hacia edades más avanzadas, ya que el 34% tenía entre 45 y 59 años, y el 37,8% tenía 60 años o más.

Truveta señaló que es posible que más pacientes que toman medicamentos inyectables de GLP-1 cambien a la píldora en las próximas semanas, una vez que terminen su suministro actual.

Se espera que en abril se apruebe un medicamento oral para bajar de peso fabricado por Lilly.

En enero, Truveta informó que las recetas de terapias con GLP-1 representan ahora más del 7% de todas las recetas a nivel nacional. (Reporte de Robin Respaut, editado en español por Javier Leira)