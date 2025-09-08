Más de una decena de muertos por las protestas contra la prohibición de las redes sociales en Nepal

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad de Nepal han informado este lunes de que más de una decena de personas han muerto en el marco de las protestas que están teniendo lugar en Katmandú, la capital del país, a raíz de la prohibición del acceso a las principales redes sociales por incumplir la legislación nepalí.

Las protestas, registradas en numerosas partes de la capital, se concentran especialmente en el barrio de New Baneshwor, y están siendo protagonizadas principalmente por manifestantes jóvenes.

De momento, la Policía ha confirmado la presencia de decenas de heridos, que han tenido que ser trasladados a varios hospitales de la zona. Asimismo, ha indicado que al menos una decena se encuentran en estado crítico, según informaciones del diario 'The Kathmandu Post'.

Las fuerzas de seguridad han recurrido al uso de cañones de agua, gases lacrimógenos y munición letal, si bien las protestas se han ido extendiendo a las principales ciudades del país.

El jueves, las autoridades del país asiático anunciaron la prohibición del acceso a las principales redes sociales y plataformas de mensajería móvil, como Whatsapp, Facebook, X, Instagram y Youtube, entre otras, por no registrarse en el Ministerio de Comunicación e Información Tecnológica.

Dicha prohibición entró en vigor después de que estas compañías evitaran registrarse antes de la fecha límite establecida por el Gobierno nepalí y que expiró el miércoles pasado, por lo que permanecerán bloqueadas hasta que cumplan la normativa.

Algunos miembros de la oposición criticaron la medida y aseguraron entonces que esta podría suscitar "desorden público" en las calles. Así, pidieron al Gobierno identificar primero los problemas existentes" en relación con el uso de estas redes.