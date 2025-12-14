LA NACION

Más de una decena de muertos tras caída de autobús a un abismo en Colombia

Más de 10 personas murieron el domingo en el noroeste de Colombia luego de que un autobús que transportaba a estudiantes de un colegio cayera...

Más de una decena de muertos tras caída de autobús a un abismo en Colombia
Más de una decena de muertos tras caída de autobús a un abismo en Colombia

Más de diez personas murieron el domingo en el noroeste de Colombia luego de que un autobús que transportaba a estudiantes de un colegio cayera a un abismo, informó un gobernador.

Los jóvenes viajaban en una excursión desde el Caribe colombiano hacia Medellín cuando ocurrió el accidente, según escribió en la red X el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

"Hasta el momento se reporta más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionados", añadió.

Rendón no especificó las edades de las víctimas.

Imágenes divulgadas por medios locales muestran el autobús destrozado en el abismo y a un grupo de rescatistas evacuando a personas en camillas.

Colombia registró en 2024 un promedio de 22 muertes diarias por accidentes de tránsito, según la autoridad vial.

