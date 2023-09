Un total de 26 propuestas de diversos lenguajes y recursos escénicos, y de países como España, Portugal, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Reino Unido y México, componen la programación de la 38 edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT), que se celebrará del 20 de octubre al 5 de noviembre en la capital gaditana.

La uruguaya Tamara Cubas dirigirá a la ciudadanía como protagonista coral de la inauguración y clausura del FIT en las piezas participativas 'Multitud' y 'Ofrenda para el monstruo', ha anunciado el Ayuntamiento en una nota.

Este miércoles se ha presentado la 38 edición del FIT en el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO), en un acto en el que han participado el alcalde de Cádiz, Bruno García, la teniente de alcalde y concejala de Cultura, Maite González, y la directora del FIT, Isla Aguilar.

El alcalde ha señalado que la nueva edición del FIT "reafirma a la ciudad de Cádiz como un referente cultural", al mismo tiempo que ha defendido que "la ciudad debe avanzar desde la cultura". En su intervención ha apuntado a "la vinculación natural" de este evento con Cádiz, que "ha sido y es un punto de encuentro con visión internacional e iberoamericana y un lugar de debate, inclusión e ideas".

Bruno García ha asegurado que acoge esta nueva edición del FIT "con orgullo, ilusión y responsabilidad" y ha trasladado su agradecimiento "al trabajo que hay detrás de estas casi cuatro décadas de FIT y a todas las personas que lo hacen posible, a las que estuvieron y a las que están".

Por su parte, la concejala de Cultura, Maite González, ha indicado que el FIT es "un festival del que la ciudad sabe mucho y sabe reconocerlo" que trae teatro, danza, actividades performáticas y múltiples voces desde países iberoamericanos "y que hacen que el mensaje, el debate, los lenguajes dramatúrgicos y las a veces arriesgadas puestas en escena nos calen hondo".

Con ello, ha invitado a gaditanos y visitantes a participar en la programación de la nueva edición del FIT, "a disfrutarlo y reflexionarlo" porque en Cádiz, ha añadido, "es donde mejor se comprende este hecho teatral, una ciudad que ofrece libertad absoluta para que todo pueda reflexionarse y debatirse".

El FIT de Cádiz es uno de los eventos escénicos más veteranos del panorama nacional. En la edición de este año serán 26 propuestas las que llegarán a la capital para analizar las convergencias que unen las culturas y definen la historia de Iberoamérica. En esta investigación sociológica, el Festival busca descubrir para qué sirve el teatro más allá del mero espectáculo, observando sus virtudes para analizar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos como sociedad.

Así, el FIT ha trazado en su programación un recorrido que integra 25 espectáculos, dos exposiciones, una proyección, dos talleres, tres encuentros profesionales, siete conversatorios, tres videoinstalaciones y tres residencias artísticas. Todas ellas buscan la participación e integración entre artistas y ciudadanía, invitando al público a emprender un viaje por Iberoamérica y encontrar en las propuestas del FIT el punto de encuentro y reconciliación con las diversas realidades que los definen.

El FIT mantiene el ECCO como su sede principal y espacio para encuentros, presentaciones, exposiciones, instalaciones audiovisuales y conversaciones. Es uno de los espacios que empleará para desplegarse por la ciudad, junto con el Gran Teatro Falla, el Teatro del Títere de la Tía Norica y la Sala Central Lechera. También habrá acciones en los espacios municipales del Castillo de Santa Catalina, el Centro Municipal de Flamenco de La Merced o el Baluarte de la Candelaria y en entornos públicos como la Plaza de la Catedral, el Espacio Entrecatedrales, el Mercado Central o el Palacio de Congresos.

Un año más el FIT cuidará sus contenidos para la creación de nuevas audiencias para las artes escénicas, ofreciendo teatro para todos los públicos como espacio para la conciliación, de la mano de la portuguesa Cláudia Gaiolas en el Castillo de Santa Catalina.

Para completar la intervención del FIT en la ciudad y su papel como catalizador de proyectos escénicos, el Festival articula talleres abiertos a la ciudadanía con artistas vinculados al Festival y acompaña los trabajos de distintos creativos en residencias artísticas.

Además, dentro del marco de la Presidencia de España de la UE, este año el FIT acogerá la reunión de los delegados europeos que están trabajando en las políticas culturales para hacerlas más inclusivas. También tendrán lugar los Encuentros Profesionales FIT Pro, y se celebrarán las XV Jornadas sobre Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas y la Música 'Espacios para la identidad', organizadas por el Inaem, volcadas en la integración de colectivos en riesgo de exclusión como las personas migrantes, discapacitadas o mayores.

La 38 edición del FIT de Cádiz se desarrollará del 20 de octubre al 5 de noviembre y está organizada por el Patronato del FIT, organismo compuesto por el Ayuntamiento de Cádiz, el Inaem del Ministerio de Cultura, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta Andalucía, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, la UCA y la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz.

Cuenta con el patrocinio de AC/E (Agencia Cultural Española), CDN (Centro Dramático Nacional), KVS, 39 Festival de Otoño, Comunidad de Madrid, TNT Sevilla, Temporada Alta de Girona, Azkuna Zentroa de Bilbao, Teatro del Bosque de Móstoles, Festival Alcances de Cádiz, L'Artesà de El Prat de Llobregat, MEGA (SACPC), Centro Cultural de España en México, Al Cultura-Espacio BoxLevante de Algeciras, Teatro Experimental do Porto (TEP), Teatro Municipal do Porto, Parque Cultural de Valparaíso PCDV Ex Cárcel, Fundación Teatro a Mil (FITAM), Hebbel am Ufer HAU, Casa de Iberoamérica, Arbola, y Embajada de Chile.