Más del 60% de israelíes creen que el Gobierno de Netanyahu ha perdido la confianza mayoritaria

MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un 62% de israelíes se han declarado convencidos de que el Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ya no cuenta con la confianza de la mayoría de la población en medio de un elevado nivel de descontento con la nueva ofensiva inminente que está preparando contra la ciudad de Gaza.

La ofensiva fue objeto de la repulsa de una multitudinaria manifestación la semana pasada, cuando entre 200.000 y 500.000 personas —según estimaciones de la Policía y organizadores— marcharon por Tel Aviv para pedir la suspensión inmediata de una operación que podría constituir una sentencia de muerte para los veinte rehenes que siguen vivos en manos de las milicias palestinas del enclave.

Sobre el conflicto en términos generales, una mayoría de israelíes se muestran a favor de algún tipo de acuerdo. Un 46% de los encuestados apuestan por un acuerdo integral que ponga fin a la guerra y un 26% quiere incluso un alto el fuego inmediato aunque solo consiga la liberación parcial de los rehenes.

Solo un 18% se han mostrado a favor de la nueva ofensiva y solo un 27% cree que Netanyahu sigue contando con el respaldo de la mayor parte de los israelíes, según la encuesta confeccionada por Panel4All entre el 20 y el 21 de agosto, con un margen de error de +/- 4,4% y publicada por el diario ‘Maariv’.