Más del 61% de los polacos rechazan enviar tropas en misión de paz a Ucrania

MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

El 61,1 por ciento de la población de Polonia estaría en contra del envío de tropas polacas a Ucrania en una hipotética misión de paz, según una encuesta publicada este sábado por el diario polaco 'Rzeczpospolita'. Por contra, un 17,3 por ciento apoyaría la participación de Polonia en una fuerza multinacional y un 21,6 por ciento dijeron no tener opinión al respecto, según el estudio elaborado por SW Research. Estos resultados se basan en 800 entrevistas realizadas entre el martes y el miércoles de la pasada semana.

Los hombres (64 por ciento) son más reacios que las mujeres (59 por ciento) al envío de militares polacos a Ucrania y también aumenta el rechazo entre la población más joven (69 por ciento) y en las ciudades de más de 20.000 habitantes (70 por ciento).

El pasado mes de febrero el propio primer ministro polaco, Donald Tusk, descartó una participación de Polonia a nivel militar, pero ofreció apoyo logístico y político. Polonia tiene más de 500 kilómetros de frontera con Ucrania y acoge aproximadamente a un millón de refugiados, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), solo por detrás de Alemania (1,2 millones).