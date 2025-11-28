Más del 70% de la flota de la aerolínea Avianca quedará en tierra por notificación de Airbus

BOGOTÁ, 28 nov (Reuters) - La aerolínea Avianca anunció el viernes que más del 70% de su flota de aviones quedará en tierra como consecuencia de la notificación del fabricante Airbus para una actualización urgente del software de las aeronaves de la familia A320.

"Si bien la aerolínea comenzará de inmediato a trabajar en las modificaciones requeridas por el fabricante, inevitablemente se presentarán disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días", dijo la empresa en un comunicado.

Avianca informó que cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre inclusive para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles. (Reporte de Luis Jaime Acosta)