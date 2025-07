Más del 70% de los pacientes de hemofilia presenta síntomas de ansiedad o depresión

MADRID, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - Más del 70% de los pacientes de hemofilia ha reconocido presentar síntomas de ansiedad o depresión, si bien tan solo un 39% de ellos ha llegado a recibir apoyo psicológico, según refleja una encuesta realizada por la Federación Española de Hemofilia (Fedhemo) en colaboración con Novo Nordisk. De hecho, más de la mitad de los encuestados ha considerado que la hemofilia supone una carga física y emocional "pesada o bastante pesada", principalmente por el "constante" miedo a las hemorragias, al dolor crónico, a las limitaciones funcionales, a la carga emocional del tratamiento y a la incertidumbre frente al futuro. "Los resultados evidencian el fuerte impacto emocional y social que la hemofilia y otras coagulopatías tienen en quienes conviven con ella y en sus cuidadores. Sabemos que la ansiedad, el aislamiento o las renuncias personales y profesionales forman parte de su día a día. Por eso, trabajamos para que el acompañamiento psicológico y social deje de ser un recurso puntual y se convierta en una parte esencial del cuidado integral", ha afirmado el presidente de Fedhemo, Daniel-Aníbal García. El estudio también ha revelado el impacto social que produce esta enfermedad, y es que el 73% de los adultos y el 66% de los niños con hemofilia aseguran haber tenido que restringir sus actividades recreativas, con el consiguiente impacto en su autoestima, provocando aislamiento social y dificultades en sus relaciones sociales. Hasta un 20% de los adultos ha reconocido que la hemofilia ha dificultado el desarrollo de sus relaciones personales o de pareja. Esta vulnerabilidad emocional se produce de forma más aguda en etapas como la adolescencia o la transición hacia la edad adulta, presentando a menudo problemas de estigmatización, dificultades de acceso al empleo o a la educación. Además, el 54% de los adultos no trabaja a tiempo completo, y es que un 73% cree que su vida laboral se ha visto afectada de forma "moderada o negativa" como consecuencia de la patología. "Los resultados de la encuesta son un claro reflejo de la carga física y emocional que enfrentan los pacientes, sus familiares y cuidadores. No solo es esencial abordar la patología desde un punto de vista médico, sino también considerar su dimensión emocional y social. Creemos firmemente en un enfoque integral que contemple tanto el tratamiento clínico como el apoyo psicosocial, para así mejorar la calidad de vida de quienes conviven con estas enfermedades", ha declarado la directora de Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales en Novo Nordisk España, Silvia Meije. La hemofilia también supone una "notable" sobrecarga mental en quienes ejercen como cuidadores, con un 66% de ellos declarando haber experimentado emociones intensas de tristeza, sorpresa o negación en el momento del diagnóstico de niños. Un 80% de los cuidadores ha señalado que el cuidado de menores con hemofilia ha tenido un impacto negativo en su trayectoria profesional, principalmente por la necesidad de flexibilizar horarios, reducir jornadas e incluso renunciar a oportunidades laborales. A pesar de ello, dos de cada tres cuidadores no han recibido ningún tipo de apoyo emocional, si bien creen que habría sido beneficioso para ellos.