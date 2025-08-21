Más estadounidenses solicitan el estatuto de refugiado en Canadá, según datos

Por Anna Mehler Paperny

TORONTO, 21 ago (Reuters) - Más estadounidenses solicitaron el estatuto de refugiado en Canadá en el primer semestre de 2025 que en todo el año pasado, y más que en cualquier año completo desde 2019, mostraron datos publicados el jueves por la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá.

Su participación en el total de solicitudes de refugio -245 de unas 55.000- es pequeña y la aceptación por parte de Canadá de solicitudes de refugio estadounidenses ha sido históricamente baja.

Los solicitantes de asilo de otros países que cruzan la frontera terrestre desde Estados Unidos son devueltos en virtud de un acuerdo bilateral con el razonamiento de que deben solicitar asilo en el primer país "seguro" al que llegaron.

El año pasado 204 personas presentaron solicitudes de refugio en Canadá con Estados Unidos como país de supuesta persecución. Las solicitudes desde Estados Unidos también aumentaron durante el primer Gobierno de Donald Trump.

Los datos no dicen por qué se hicieron las solicitudes. Ocho abogados dijeron a Reuters que están recibiendo noticias de más estadounidenses trans que quieren irse.

Reuters habló con una mujer trans de Arizona que llegó a Canadá en abril para presentar una solicitud, y con una mujer que presentó una solicitud en nombre de su joven hija trans.

Trump y la Corte Suprema han hecho retroceder los derechos de las personas trans, restringiendo quién puede acceder a cuidados de afirmación de género, quién puede servir en el Ejército, quién puede usar qué baño y quién puede jugar en algunos deportes.

Para obtener asilo, los refugiados deben convencer a la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá de que ningún lugar de Estados Unidos es seguro para ellos. (Reporte de Anna Mehler Paperny en Toronto; Editado en español por Javier Leira)