Más expertos ven genocidio en la conducta de Israel en la guerra en Gaza

LA HAYA, Holanda (AP) — Un número creciente de expertos, incluidos aquellos asignados por un organismo de la ONU, han afirmado que la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza equivale a un genocidio, profundizando el aislamiento de Israel y arriesgando un daño incalculable a la posición del país incluso entre sus aliados.

Israel, establecido en parte como un refugio para los judíos después del Holocausto, niega la acusación con vehemencia. Otros la han rechazado o han dicho que solo una corte puede hacer esa afirmación.

Aun así, la indignación global por la conducta de Israel en tiempos de guerra ha aumentado en los últimos meses, a medida que surgieron imágenes de niños hambrientos dentro de una catástrofe humanitaria de una guerra de 23 meses que ha matado a decenas de miles de palestinos y devastado gran parte de Gaza.

Una ofensiva actual en la ciudad más grande del territorio ha aumentado aún más la preocupación, y algunos de los aliados europeos de Israel la han condenado.

Pero la acusación de genocidio va más allá, planteando la cuestión de si un estado forjado tras ese crimen lo está cometiendo ahora.

Los líderes israelíes tachan el argumento de antisemitismo encubierto, diciendo que el país cumple con el derecho internacional e insta a los civiles de Gaza a evacuar antes de las principales operaciones militares. Afirman que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra, fue en sí mismo un acto genocida.

En ese ataque, milicianos liderados por Hamás mataron a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251. Cuarenta y ocho rehenes permanecen en Gaza, de los cuales Israel cree que unos 20 siguen vivos.

La operación israelí subsiguiente ha reducido gran parte de Gaza a escombros y ha sumido algunas partes en la hambruna. Los líderes israelíes también han expresado su apoyo a la reubicación masiva de palestinos desde Gaza, un movimiento que los palestinos y otros dicen equivaldría a una expulsión forzosa.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que más de 65.000 palestinos han sido asesinados.

El ministerio —parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos— no dice cuántos eran civiles o combatientes, pero afirma que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad.

La definición de genocidio

El genocidio fue codificado en una convención de 1948 elaborada después de los horrores del Holocausto que lo define como actos “cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

Según la convención, los actos genocidas incluyen: matar; causar daño grave físico o mental; e infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física del grupo total o parcialmente.

Expertos y grupos de derechos humanos utilizan cada vez más la etiqueta de genocidio

En un reporte la semana pasada, un equipo de expertos independientes asignados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que la guerra se ha convertido en un intento de Israel de destruir a la población palestina en Gaza y constituye genocidio.

El grupo, que no habla en nombre de la ONU, dijo que basó su conclusión en un patrón de comportamiento, incluyendo el “asedio total” de Gaza por parte de Israel, matar o herir a un gran número de palestinos, y destruir instalaciones educativas y de salud. Israel dice que Hamás utiliza esas instalaciones con fines militares. En mayo levantó un bloqueo completo de dos meses y medio.

Muchos de los principales expertos mundiales en genocidio han llegado a la misma conclusión, y al menos dos docenas han empleado el término públicamente en el último año. Entre ellos se encuentra Omer Bartov, profesor de estudios sobre el Holocausto y genocidio en la Universidad de Brown.

Al principio de la guerra, Bartov, quien creció en Israel y sirvió en su ejército, argumentó que las acciones de Israel no equivalían a genocidio.

Cambió de opinión cuando Israel tomó el control de la ciudad de Rafah, expulsando a la mayor parte de su población. Ahora considera las acciones de Israel como “una operación genocida”.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la conducta israelí como genocidio este mes. “Esto no es defenderse. No es ni siquiera atacar. Es exterminar a un pueblo indefenso”, dijo.

Dos grupos de derechos israelíes también han dicho que es genocidio. Aunque los grupos son respetados internacionalmente, sus opiniones no representan a la gran mayoría de los israelíes.

Amnistía Internacional utilizó el término en diciembre, citando hallazgos similares a los de los expertos designados por la ONU.

“Mirando el panorama más amplio de la campaña militar de Israel y el impacto acumulativo de sus políticas y actos, la intención genocida es la única conclusión razonable”, dijo.

Dos semanas después, Human Rights Watch acusó a Israel de privar intencionalmente a Gaza de agua, diciendo que eso equivalía a “un acto de genocidio”.

Otros no ven genocidio, o dicen que debe decidirlo una corte

Israel —donde el Holocausto juega un papel crítico en la identidad nacional— califica esas acusaciones como un ataque a su propia legitimidad. Dice que Hamás —que no acepta el derecho de Israel a existir— está prolongando la guerra al no rendirse y liberar a los rehenes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores desestimó el informe de los expertos designados por la ONU como “distorsionado y falso”.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha dicho que Israel podría haber cometido genocidio “en una tarde” si quisiera, insinuando que ha actuado con moderación. Los expertos dicen que no hay un umbral numérico para el crimen.

Respondiendo a una pregunta en agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo país es el más firme defensor de Israel, dijo que no creía haber visto evidencia para apoyar la acusación.

La Fundación Elie Wiesel, establecida por el laureado Nobel y sobreviviente del Holocausto, también rechazó la caracterización.

“Las acciones de Israel en Gaza no constituyen genocidio —son actos legítimos de autodefensa contra una organización que busca la destrucción de Israel”, dijo en un comunicado.

Norman Goda, profesor de estudios sobre el Holocausto en la Universidad de Florida, ve el uso de la palabra como parte de “un esfuerzo de larga data para deslegitimar a Israel”, diciendo que las acusaciones están “cargadas de elementos antisemitas”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, y otros dicen que pronunciarse sobre esa cuestión no depende de los políticos o académicos.

“Siempre hemos sido claros en que esa es una decisión para los tribunales internacionales”, dijo el entonces secretario británico de Exteriores, David Lammy, a Sky News en mayo.

La Unión Europea ha hecho un argumento similar, al igual que el memorial de Auschwitz, dedicado a las víctimas en el mayor campo de concentración nazi, la mayoría de ellos judíos.

Se ha pedido a la principal corte de la ONU que se pronuncie

A finales de 2023, Sudáfrica acusó a Israel de genocidio ante el principal tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia. Alrededor de una docena de países se han unido al caso.

Un fallo final podría tardar años.

Para probar su caso, Sudáfrica debe demostrar intencionalidad.

Los abogados del país ya han mencionado comentarios de líderes israelíes como el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, que dijo que Israel estaba “luchando contra animales humanos”, y el vicepresidente de la Knéset, Nissim Vaturi, que dijo que los israelíes compartían el objetivo de “borrar la Franja de Gaza de la faz de la Tierra”.

Los líderes israelíes han restado importancia a esos comentarios y argumentado que fueron sacados de contexto o se referían a Hamás.

Incluso si falla a favor de Sudáfrica, la corte no tiene forma de detener ningún genocidio o castigar a los perpetradores. Solo el Consejo de Seguridad de la ONU puede hacer eso —por ejemplo a través de sanciones o autorizando acciones militares. Estados Unidos tiene una larga historia de usar su poder de veto allí para bloquear resoluciones contra Israel.

Mientras tanto, la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto para Netanyahu y Gallant, pero ninguno enfrenta cargos de genocidio. Se les acusa de emplear el hambre como método de guerra, acusaciones que niegan.

Israel enfrenta una creciente presión

Israel enfrenta una creciente presión, incluso de países que no califican sus acciones como genocidio. Ha habido llamados a la exclusión en los sectores cultural y deportivo, y protestas en varias ciudades europeas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una de las más firmes defensoras de Israel, ha pedido la suspensión parcial de los lazos comerciales con el país. Alemania y el Reino Unido, ambos fuertes partidarios de Israel, han suspendido o restringido algunas exportaciones militares.

Goda, el académico que no cree que Israel esté cometiendo genocidio, reconoció que el término tiene ramificaciones más allá del ámbito legal.

“'Genocidio' es un término legal, pero también lleva un peso político y cultural muy pesado”, dijo. “Un país que comete genocidio nunca puede escapar del legado de ese crimen”.

