Más fuerte que nunca: La Cartera de Adani registra un rendimiento récord

En consonancia con su compromiso de mantener los más altos estándares de transparencia, a continuación se presenta el compendio de Créditos y Resultados de la Cartera de Adani para el ejercicio 2023-24.

Los resultados del año fiscal 2024 y de los últimos cinco años ponen de manifiesto la fortaleza y estabilidad de la Cartera de Adani y la solidez de sus negocios, que, a pesar de todas las volatilidades y adversidades, siguen generando un crecimiento sólido y constante. También pone de relieve la estrategia superior de asignación de capital que maximiza los rendimientos y minimiza los riesgos.

La Cartera de Adani presenta los mejores resultados financieros hasta la fecha

En el ejercicio fiscal 2024, la Cartera de empresas de Adani (Adani Portfolio of Companies) alcanzó su mejor nivel, mostrando resistencia, solidez y estabilidad y logrando un crecimiento récord del EBITDA del 45%. Con flujos de tesorería crecientes y mejores perfiles crediticios, la Cartera de Adani se encuentra en una posición “más fuerte que nunca” para acelerar el crecimiento.

Acerca de The Adani Portfolio of Companies

Con sede en Ahmedabad, la cartera de Adani es la mayor cartera de negocios diversificados de la India y la de más rápido crecimiento, con intereses en logística (puertos marítimos, aeropuertos, transporte marítimo y ferrocarril), recursos, generación y distribución de energía, energías renovables, gas e infraestructuras, agro (materias primas, aceite comestible, productos alimentarios, almacenamiento frigorífico y silos graneros), infraestructuras de transporte público, defensa y otros sectores. Adani debe su éxito y su posición de liderazgo a su filosofía central de “Nation Building” (Construcción de la nación) y “Growth with Goodness” (Crecimiento con generosidad), un principio que guía el crecimiento sostenible. La cartera está comprometida con la protección del medioambiente y la mejora de las comunidades a través de sus programas de Responsabilidad Social Corporativa basados en los principios de sostenibilidad, diversidad y valores compartidos.

