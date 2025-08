Más gazatíes mueren buscando ayuda y de hambre, mientras escasean los implementos funerarios

Por Nidal al-Mughrabi y Mahmoud Issa

EL CAIRO/GAZA, 4 ago (Reuters) - Al menos 40 palestinos murieron el lunes por disparos y ataques aéreos israelíes en Gaza, entre ellos 10 que buscaban ayuda, informaron las autoridades sanitarias, que añadieron que otros cinco habían muerto de inanición en lo que, según las agencias humanitarias, podría ser una hambruna.

Los 10 fallecieron en dos incidentes distintos cerca de centros de ayuda pertenecientes a la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos, en el centro y el sur de Gaza, informaron médicos locales.

Según Naciones Unidas, más de 1000 personas han muerto intentando recibir ayuda en el enclave desde que la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) comenzó a operar en mayo de 2025, la mayoría de ellas por disparos de las fuerzas israelíes que operan cerca de los emplazamientos de la GHF.

"Todo el que va allí, vuelve o con una bolsa de harina o es llevado de vuelta (en una camilla de madera) como un mártir, o herido. Nadie vuelve sano y salvo", declaró Bilal Thari, palestino de 40 años.

Thari era uno de los dolientes que el lunes se reunieron en el hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza para recoger los cadáveres de sus seres queridos muertos un día antes por fuego israelí mientras buscaban ayuda, según los responsables sanitarios de Gaza.

Al menos 13 palestinos murieron el domingo mientras esperaban la llegada de camiones de ayuda de la ONU en el paso fronterizo de Zikim, en la frontera israelí con el norte de la Franja de Gaza, según las autoridades.

En el hospital, algunos cadáveres estaban envueltos en gruesas mantas estampadas porque los sudarios blancos, que tienen un significado especial en los entierros islámicos, escaseaban debido a las continuas restricciones fronterizas israelíes y al creciente número de muertes diarias, dijeron los palestinos.

"No queremos guerra, queremos paz, queremos que termine esta miseria. Estamos en la calle, todos tenemos hambre, todos estamos en mal estado, las mujeres están en la calle, no tenemos nada disponible para vivir una vida normal como todos los seres humanos, no hay vida", dijo Thari a Reuters. Israel no hizo comentarios inmediatos sobre el incidente del domingo. El ejército israelí dijo a Reuters que no había disparado el lunes cerca del centro de distribución de ayuda en el sur de la Franja de Gaza, pero no dio más detalles. Israel culpa a Hamás del sufrimiento en Gaza y afirma que está tomando medidas para que llegue más ayuda a su población, como la interrupción de los combates durante parte del día en algunas zonas, lanzamientos aéreos y el anuncio de rutas protegidas para los convoyes de ayuda. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que convocaría a su gabinete de seguridad esta semana para debatir cómo deben proceder los militares en Gaza para cumplir todos los objetivos de guerra de su gobierno, que incluyen derrotar a Hamás y liberar a los rehenes. MUERTES POR HAMBRE Mientras tanto, otras cinco personas murieron de hambre o desnutrición en las últimas 24 horas, según informó el lunes el ministerio de Sanidad de Gaza. Estas nuevas muertes elevan a 180 el número de personas que han muerto de hambre desde el comienzo de la guerra, entre ellas 93 niños. Las agencias de la ONU han afirmado que los envíos aéreos de alimentos son insuficientes y que Israel debe dejar entrar mucha más ayuda por tierra y facilitar rápidamente el acceso a la misma. COGAT, la agencia militar israelí que coordina la ayuda, declaró que durante la semana pasada habían entrado en Gaza más de 23.000 toneladas de ayuda humanitaria en 1200 camiones, pero que cientos de ellos aún no habían sido conducidos a los centros de distribución de ayuda de la ONU y otras organizaciones internacionales. El ejército israelí declaró después que seis países diferentes, en colaboración con el COGAT, habían lanzado en Gaza 120 paquetes de ayuda con alimentos "en las últimas horas". La oficina de medios de comunicación del Gobierno de Gaza, dirigido por Hamás, afirmó el domingo que habían llegado más de 600 camiones de ayuda desde que Israel suavizó las restricciones a finales de julio. Sin embargo, testigos y fuentes de Hamás afirmaron que muchos de esos camiones han sido saqueados por desplazados desesperados y bandas armadas. Funcionarios palestinos y de la ONU afirmaron que Gaza necesita que entren unos 600 camiones de ayuda al día para satisfacer las necesidades humanitarias, el número que Israel solía permitir entrar en Gaza antes de la guerra. (Reporte de Nidal al-Mughrabi y Mahmoud Issa. Reporte adicional de Steve Scheer en Jerusalén. Edición de Alexandra Hudson y Gareth Jones. Editado en español por Natalia Ramos