Más jueces mexicanos se suman a huelga contra propuesta de reforma judicial

Ciudad de méxico, 20 ago (reuters) - más de un millar de jueces y magistrados de méxico votaron a favor de sumarse a un paro nacional indefinido que trabajadores del sector comenzaron el lunes, en un momento en que crece la protesta contra un plan del partido gobernante para reformar el poder judicial del país.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que representa a unos 1,400 jueces y magistrados, informó a última hora del lunes que sus miembros se sumarán a la huelga el miércoles, después de una votación aplastante a favor de la protesta.

La reforma judicial, por la que los jueces -incluidos los ministros de la Suprema Corte- serán elegidos por votación popular, es una de las prioridades del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, los mercados temen que los cambios propuestos erosionen los controles sobre el poder presidencial y conduzcan a una captura política.

El martes, López Obrador calificó la huelga de "ilegal" y sugirió que los jueces eran corruptos, durante su habitual conferencia de prensa matutina.

"Yo les diría con toda la franqueza y también respeto, de que hasta nos va a ayudar a que, si no están los jueces, no están magistrados, están ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado", afirmó.

Los sindicatos que se declararon en huelga el lunes, en representación de los 55.000 trabajadores judiciales del país, argumentan que la reforma acabaría con la carrera profesional basada en los méritos.

La reforma será votada por los legisladores del recién elegido Congreso el mes que viene, el último del mandatario izquierdista, que será sucedido por su compañera del partido Morena Claudia Sheinbaum, que ganó las elecciones del 2 de junio de forma aplastante.

El expresidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, nombrado por Sheinbaum como el próximo coordinador político de la Presidencia, culpó de la huelga a la mala dirección de la actual cabeza del máximo tribunal, Norma Piña, quien ha chocado frecuentemente con López Obrador.

La semana pasada, el líder de Morena en la cámara baja del Congreso detalló una propuesta para promulgar la reforma por etapas, adelantada previamente por Reuters, que propone elegir a todos los jueces de la Suprema Corte el próximo año, junto con la mitad de todos los magistrados. El resto se elegiría en 2027. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Raúl Cortés en Ciudad de México; Escrito por Laura Gottesdiener en Monterrey; Editado por Rod Nickel)

Reuters