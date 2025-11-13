Más lluvias en Taiwán tras las inundaciones causadas por una depresión tropical

TAIPÉI, Taiwán (AP) — Más lluvias intensas cayeron en partes de Taiwán el jueves debido a una depresión tropical que causó inundaciones y supuso un riesgo continuo de deslizamientos de tierra.

Un total de 95 personas resultaron heridas en toda la isla debido a la tormenta que tocó tierra en el condado sureño de Pingtung el miércoles por la noche. Las autoridades habían evacuado a más de 8.500 personas de áreas costeras y montañosas ante la llegada de Fung-wong.

La depresión tenía vientos sostenidos de 54 km/h (34 mph) cerca de su centro y ráfagas más fuertes el jueves. Las áreas costeras del norte alrededor de la ciudad de Yilan han recibido más de 1 metro (42 pulgadas) de lluvia desde el lunes.

Se esperaba que las lluvias intensas continuaran durante el jueves cerca de la ciudad portuaria nororiental de Keelung y alrededor de la capital, Taipéi. Los funcionarios meteorológicos advirtieron sobre el riesgo de inundaciones y aludes de tierra en áreas montañosas. También pidieron a la población que estuviera atenta a los escombros voladores u objetos sueltos de los edificios.

Las escuelas y oficinas reabrieron en toda la isla después de dos días de cierres en algunas áreas.

Parte del impacto más fuerte de la tormenta se sintió en el pueblo de Mingli, en el condado oriental de Hualien, que sufrió inundaciones severas después de que un arroyo se desbordara. Una parte de una carretera fue cerrada tras quedar anegada.

Fung-wong, que tocó tierra en Filipinas como un supertifón que causó inundaciones, deslizamientos de tierra y al menos 27 muertes, perdió velocidad y fuerza a medida que se acercaba a Taiwán.

