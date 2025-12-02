Más Madrid lamenta que aumenten asesinatos machistas aunque baje la criminalidad y dice que Ayuso desprotege a víctimas

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha lamentado que aumenten los asesinatos machistas en la región a pesar de que baje la criminalidad y ha reprochado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que no aplique "políticas públicas para favorecer y para proteger a las mujeres que ya han sufrido esas violencias".

"La seguridad y la libertad de las mujeres en la Comunidad de Madrid no está en buenas manos bajo la presidenta", ha lanzado a los medios de comunicación en una convocatoria de prensa para presentar su plan de comedores escolares gratuitos y universales.

Bergerot ha hecho referencia al informe del Ministerio de Interior en el que se refleja un descenso de 0,8% de los delitos, aunque con un aumento de 7,2% de delitos contra la libertad sexual.

La portavoz de la formación regionalista ha afirmado que esta disonancia entre las tendencias de criminalidad y violencia sexual explicita que las mujeres sufren "violencia específica por el hecho de ser mujeres".

"Tenemos una presidenta que niega la existencia de esas violencias machistas", ha insistido Manuela Bergerot, quien ha adelantado que este jueves volverá a reclamar a Ayuso que "deje atrás el negacionismo". En este Pleno se guardará un minuto de silencio por el asesinato de una mujer en Torrejón de Ardoz presuntamente a manos de su pareja que posteriormente se suicidaría arrojándose por una ventana.