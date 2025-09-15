Más Madrid pide que España se retire de Eurovisión si al final se permite la presencia de Israel

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Más Madrid ha reclamado al Gobierno y a RTVE que España se retire de la próxima edición del festival de Eurovisión si se permite finalmente la presencia de Israel en el certamen musical. Así lo trasladan las disputadas de la formación madrileña, Tesh Sidi y Alda Recas, mediante una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Ejecutivo y a las que ha tenido acceso Europa Press.

Las dos parlamentarias recuerdan que son varios países los que han condicionado su asistencia a Eurovisión al veto a Israel, en alusión a Países Bajos, Islandia, Eslovenia e Irlanda, que han adelantado que no competirán en el certamen si lo hace el país hebreo.

“Nuestro país, España, debe sumarse a dicha postura ya que la presencia israelí en el festival implica la normalización del genocidio contra el pueblo palestino perpetrado por Israel, Estado acusado por crímenes de guerra por todos los expertos internacionales. Gaza no puede quedar al margen de un espectáculo televisivo de tal magnitud”, argumentan Sidi y Recas.

Ambas demandan que se adopten medidas "firmes y contundentes" para impedir la presencia de Israel en Eurovisión, en línea con las protestas propalestinas en La Vuelta Ciclista a España contra la presencia del equipo Israel Premier-Tech y que a su juicio contribuye al "blanqueando al Estado genocida de Israel".

Por todo ello, interrogan al Gobierno sobre qué medidas va a adoptar en aso de presencia israelí en Eurovisión y si valora la retirada del país en el festival, como "manifestación de rechazo al genocidio en Palestina si Israel no es expulsado".