Más Madrid propone crear un Observatorio en RTVE que impulse la presencia de personas migrantes en el debate público

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - Más Madrid va a registrar este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para impulsar, en el seno del debate de la Comisión de RTVE, la visibilidad y el seguimiento de la presencia de personas migrantes en el debate público. Así lo ha avanzado en rueda de prensa la portavoz de Más Madrid en la Cámara Baja, Tesh Sidi, quien considera que "uno de los debates fundamentales es que hay racismo porque especialmente la sociedad no está representada ni en los espacios políticos, pero tampoco en los espacios mediáticos ni en las tertulias". "En casi dos años que llevamos de genocidios, puedo asegurar que en muchos espacios no se ha llamado ni a un palestino y mucho menos muchas veces a personas migrantes que tienen que hablar en primera persona. Ese Observatorio debe ser dotado también de formación", ha señalado Sidi, destacando, no obstante, que no creen en la obligatoriedad de cuentas pero "sí en recomendaciones y en un Observatorio de buenas práxis igual que se hace para la violencia de género". De la misma manera que "no sorprende que exista un Observatorio de Igualdad que supervise la igualdad y la vulneración de los derechos de las mujeres y la presencia de las mujeres en los medios de comunicación", la diputada de Sumar cree que también "se debe ahondar en tener más datos, en tener más diversidad y sobre todo en visibilizar que existen personas migrantes, que existen personas racializadas referentes". Respecto a los acontecimientos ocurridos en la localidad murciana de Torre Pacheco, Sidi ha alertado de que "demuestran una vez más cómo los discursos de odio que se incitan desde las instituciones acaban poco a poco penetrando en la sociedad". "Hemos visto grupos escuadristas, hemos visto grupos neonazis, hemos visto grupos que no podemos calificarlos de otra manera que terroristas, llamando a la caza de personas migrantes. Sabemos que desde la disposición de dispositivos policiales no es suficiente para atajar una cuestión estructural en nuestro país que es el racismo, se deben desmantelar todo este tipo de grupos escuadrones", ha zanjado.

