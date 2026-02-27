Más países se ausentan de ceremonia inaugural de Juegos Paralímpicos a medida que crece el boicot

Por Giancarlo Navach

MILÁN, 27 feb - Una semana antes de la inauguración de los Juegos Paralímpicos en Verona, cada vez son más los países que planean boicotear la ceremonia en protesta por la inclusión de los atletas rusos bajo su propia bandera, un movimiento creciente que amenaza con eclipsar el inicio de la justa deportiva

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) ha asignado 10 plazas combinadas a los atletas rusos y bielorrusos, lo que les permite competir en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina bajo sus banderas y con sus himnos nacionales

La decisión del IPC, tomada en septiembre de 2025, ha desencadenado una tormenta política en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ya dura cuatro años

Tras la decisión de Ucrania de boicotear la ceremonia la semana pasada, Finlandia ha confirmado que tampoco asistirá, dijo el viernes Craig Spence, director de marca y comunicaciones del IPC

La República Checa comunicó al IPC en diciembre que no tenía previsto asistir debido a los calendarios de competición, pero posteriormente cambió su postura y afirmó que ahora tiene la intención de boicotear el evento

A través de reportes de prensa, Letonia, Polonia y los Países Bajos también han anunciado que boicotearán el evento

Canadá y Gran Bretaña no asistirán a la ceremonia porque sus atletas deben competir al día siguiente en esquí alpino en Cortina, una estación de esquí situada a unos 250 km de Verona, según Spence

"El IPC no tiene constancia de que ningún otro país haya decidido no participar o boicotear la ceremonia", añadió

Los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina se celebrarán del 6 al 15 de marzo. (Reporte de Giancarlo Navach, editado en español por Javier Leira)