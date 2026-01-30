Más petróleo ruso es almacenado en buques cisterna a la espera de ser vendido

MOSCÚ, 30 ene (Reuters) - Los operadores están utilizando cada vez más buques cisterna para almacenar el crudo Urales de Rusia, a medida que la demanda se debilita y los clientes sopesan los crecientes riesgos de sanciones, muestran los cálculos de Reuters basados en datos de LSEG y comerciales.

Los principales importadores, India y Turquía, han reducido sus compras desde finales del año pasado debido al endurecimiento de las sanciones occidentales, incluidas las recientes medidas de Estados Unidos contra Rosneft y Lukoil y la prohibición de la Unión Europea sobre el combustible producido a partir de crudo ruso. Los precios del petróleo ruso han caído a mínimos históricos.

El creciente número de petroleros que esperan para descargar sus cargamentos ha reducido la disponibilidad de buques para transportar petróleo ruso, lo que ha reducido una flota ya de por sí limitada, según los comerciantes.

Varios petroleros que transportan Urales están ralentizando deliberadamente sus viajes, ya que navegan sin compradores confirmados y buscan cerrar acuerdos durante la travesía, según los operadores y los datos de LSEG.

Según los datos de la terminal LSEG y las estimaciones de Reuters, alrededor de 19 millones de barriles de Urales cargados antes del 15 de diciembre están a la espera de ser descargados o siguen en tránsito.

Las pausas prolongadas durante los viajes están convirtiendo a algunos petroleros en almacenes flotantes, según los operadores, aunque los datos de LSEG muestran que no todos los buques permanecen inmóviles durante todo el periodo de espera.

En condiciones normales, los envíos de Urales desde los puertos bálticos de Rusia tardan unos 45 días en llegar a China y unos 30 días en llegar a la India, pero muchos buques están tardando ahora mucho más.

Un ejemplo es el Gattaca, un petrolero con bandera de Panamá gestionado por la empresa griega Star Marine Management. Zarpó del puerto báltico de Primorsk el 21 de noviembre con alrededor de 100.000 toneladas métricas de Urals con destino a la India, pero aún no ha llegado a su destino.

Los datos de LSEG muestran que lleva más de 60 días en el mar, incluyendo alrededor de un mes frente a las costas de Omán.

Star Marine Management no respondió a una solicitud de comentarios.

El prolongado tiempo de inactividad de los petroleros cargados está aumentando considerablemente los costos de los vendedores y elevando las tarifas de flete, ya que la ralentización de la rotación reduce la disponibilidad de buques, según los operadores.

Las tarifas de flete para el transporte de Urales desde los puertos del oeste de Rusia a la India volvieron a subir en enero debido a la escasez de tonelaje, el aumento de los riesgos de transporte y las interrupciones causadas por las tormentas en el mar Negro, según las fuentes. (Reporte de Reuters en Moscú. Edición de Mark Potter. Editado en Español por Ricardo Figueroa)