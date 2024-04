Más potenciales jurados reciben permiso para irse en segundo día de juicio a Trump

NUEVA YORK (AP) — Más posibles jurados fueron excusados el martes del juicio que se le sigue a Donald Trump por acusaciones de que pagó para suprimir reportes de escándalos sexuales, mientras los abogados trabajaban por un segundo día para armar el panel de ciudadanos que decidirá si el expresidente es culpable.

Los potenciales jurados fueron interrogados durante horas sobre sus puntos de vista sobre Trump y otros temas, y otras ocho personas recibieron permiso de irse tras admitir que no podrían ser imparciales o tras decir que tenían otros compromisos. Varias personas dijeron que podrían decidir el caso de manera justa, sin importar sus opiniones hacia Trump o sus políticas como presidente.

Para el martes en la tarde no había sido seleccionado ningún jurado, aunque docenas de personas más podrían todavía ser entrevistadas.

El proceso metódico —que podría durar días o hasta semanas— demuestra la dificultad en hallar personas capaces de juzgar equitativamente al polarizante exmandatario, que se presenta como víctima de una persecución política en medio de su campaña por regresar a la Casa Blanca.

El juicio, que empezó el lunes, coloca los problemas legales de Trump al centro de la reñida campaña electoral entre el virtual candidato republicano y el presidente demócrata Joe Biden. Es además una prueba para el sistema de justicia penal ya que las acusaciones están siendo vistas por un lente partidista, y los ataques de Trump contra la fiscalía y el juez amenazan con minar la confianza pública en las cortes.

El fiscal Joshua Steinglass hizo referencia directa a la notoriedad de Trump, diciéndoles a los candidatos al jurado que no está buscando a nadie “que haya estado viviendo bajo una roca los últimos ocho años”. Solo tienen que mantener una mente abierta, les instruyó.

“Este caso no tiene nada que ver con las opiniones políticas personales de cada uno, no es un referéndum sobre la presidencia de Trump ni una competencia de quién es el más popular ni sobre por quién vas a votar en noviembre. No nos importa. Este caso es sobre si este hombre violó la ley”, aseveró.

Trump se ha declarado inocente de 34 cargos de delitos graves de falsificar registros corporativos para suprimir reportes lascivos —y, según él, falsos— sobre su vida sexual durante la campaña de 2016.

Es el primero de los cuatro casos penales contra Trump que llega a juicio, y podría ser el único que produce un veredicto antes de las elecciones de noviembre.

Antes de entrar a la sala, Trump brevemente se paró frente a una cámara de televisión en el pasillo y repitió sus denuncias de que el juez está parcializado en su contra y de que el caso es políticamente motivado.

“Este es un juicio que nunca debió ocurrir”, insistió el exmandatario. Una vez dentro, se le vio dar un guiño a un empleado de la corte y preguntarle “¿Cómo estás?” antes de caminar por el pasillo. Trump seguidamente tomó su asiento en el banquillo de los acusados, al lado de sus abogados.

Richer reportó desde Washington.