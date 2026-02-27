"Más que rivales" vuelve en 2027 con más hockey tras su éxito viral

Por Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 27 feb (Reuters) - La segunda temporada de la serie viral y transgresora sobre hockey sobre hielo "Más que rivales" ("Heated Rivalry" en inglés) está oficialmente en camino

Jacob Tierney, creador de la serie, reveló el jueves en la CBS que este fenómeno impulsado por los fans volverá en abril de 2027

Tierney contó que el equipo de guionistas ya está trabajando a pleno rendimiento y que el rodaje comenzará en agosto

"Habrá más 'Heated Rivalry' en sus televisores, de verdad, tan pronto como sea humanamente posible", le dijo a la presentadora Gayle King

Basada en la célebre serie de libros de Rachel Reid, la serie canadiense arrasó en las redes sociales por su electrizante mezcla de intensidad en el hockey y sincero romance LGBTQ+

La historia sigue a los rivales Shane Hollander, de los ficticios Montreal Metros, interpretado por Hudson Williams, e Ilya Rozanov, de los Boston Raiders, interpretado por Connor Storrie

Su animadversión latente y su inesperada atracción se han convertido en una parte emblemática del atractivo de la serie, lo que ha contribuido a consolidar "Más que rivales" como un hito en la narrativa deportiva LGBTQ+

Tierney destacó la importancia de crear una "adaptación fiel", un compromiso que muchos fans atribuyen a la autenticidad y el impacto emocional de la serie

Desde su estreno en 2025, la serie ha combinado atrevidas secuencias románticas con un juego de gran energía, cautivando a espectadores mucho más allá del público tradicional del hockey e incluso animando a algunos atletas a declararse abiertamente homosexuales

La segunda temporada seguirá emitiéndose en Crave (Canadá) y HBO Max (Estados Unidos).