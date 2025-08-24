Más vulnerables en Sudáfrica batallan por acceder a medicamentos contra VIH tras recorte de EEUU

JOHANNESBURGO (AP) — En una cálida noche en Johannesburgo, la noticia se propagó como un reguero de pólvora entre las trabajadoras sexuales: en 24 horas, varias clínicas sin fines de lucro que proporcionaban servicios gratuitos de VIH cerrarían una vez que el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Estados Unidos estaba recortando la ayuda al exterior.

Algunos sudafricanos que viven con VIH, o están en riesgo de contraerlo, aseguraron suministros de medicamentos vitales justo a tiempo. Otros no lo lograron.

Medio año después, el país con más personas con VIH en el mundo batalla por tratar a sus más vulnerables. Más de 63.000 personas estaban siendo tratadas en las 12 clínicas que cerraron en todo el país. Hasta 220.000 personas han enfrentado interrupciones en su medicación diaria para el VIH.

El gobierno de Sudáfrica ha prometido que no permitirá que la retirada de aproximadamente US$427 millones de apoyo por parte de Estados Unidos colapse su programa de VIH, el más grande del mundo.

Las trabajadoras sexuales, entre las sudafricanas más vulnerables ya que su trabajo es ilegal, y personas transgénero hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias de sus familias o comunidades. Describieron un nuevo mundo de dificultades para obtener medicación contra el VIH o la medicina preventiva para personas en riesgo de contraer el VIH.

Una trabajadora sexual seropositiva y madre de tres hijos dijo que estuvo sin medicación durante casi cuatro meses tras ser rechazada en hospitales públicos, lo cual, según el Departamento de Salud del gobierno, no debería estar ocurriendo.

"Lo único en lo que podía pensar eran mis hijos, y que me voy a morir, y cómo voy a explicarles a mis hijos que estoy enferma por la línea de trabajo que elegí", expresó. La mujer de 37 años agregó que finalmente obtuvo un suministro de un mes de medicación en junio de una clínica móvil que se estableció luego de los recortes de fondos. No sabía qué hará después de eso.

Otra trabajadora sexual seropositiva dijo que había recurrido a comprar ilegalmente medicación en el mercado negro, donde las pastillas casi han duplicado su precio.

Estados Unidos ha emitido desde entonces una exención limitada que permite la reanudación de ciertos servicios de VIH que salvan vidas a nivel mundial, pero el desmantelamiento de gran parte de la ayuda exterior de Estados Unidos ha creado caos.

Y para muchas personas afectadas, el daño ya está hecho.

En general, los expertos advierten sobre cientos de miles de nuevas infecciones en los próximos años en Sudáfrica, y decenas de miles de muertes adicionales, si los recortes en la ayuda no se restauran o se cubren por otros medios.

Rechazados de los hospitales

Un desafío importante para aquellos que perdieron el acceso a las clínicas sin fines de lucro que eran financiadas por Estados Unidos es encontrar ayuda en otros lugares, incluyendo los hospitales públicos.

"He intentado en clínicas locales, tres de ellas, y me han negado el tratamiento porque no tengo una carta de referencia de mi clínica anterior", lamentó la trabajadora sexual de 37 años.

Kate Rees, especialista en salud pública del Instituto de Salud Anova en Johannesburgo, dijo que si bien es ideal tener una carta de transferencia, no es necesaria y no se puede rechazar a las personas.

"Pero la gente en la clínica, ya sean enfermeras, guardias de seguridad, médicos, quien sea en realidad, sí los rechazan", comentó Rees.

En respuesta a preguntas de la AP, Foster Mohale, portavoz del Departamento de Salud de Sudáfrica, subrayó que no estaban al tanto de nadie que hubiera sido rechazado e instó a la población a acudir al centro de salud pública más cercano.

Otro desafío en los hospitales y clínicas públicas es la discriminación, especialmente para las trabajadoras sexuales y las personas transgénero.

"En el hospital, dijeron que sólo dan PrEP a personas que están en una relación con alguien que es seropositivo y que están tratando de tener un bebé", afirmó una mujer transgénero. Decidió comprar medicación de forma privada, mudándose con su madre para ahorrar dinero y poder costearla.

"No voy a volver a la clínica, con personas que se van a burlar de mí, como si fuera un payaso", expresó.

El Departamento de Salud no respondió a preguntas sobre ese tema.

No todos pueden permitirse comprar medicación de forma privada o en el mercado negro, donde un frasco supuestamente cuesta alrededor de US$25, y cuyo contenido podría no estar verificado.

La retirada de la atención médica regular para las trabajadoras sexuales y otros significa que muchos ya no se realizan pruebas y no saben qué nivel del virus tienen en los fluidos corporales, y si pueden transmitirlo a otros.

Enojo con su compatriota Musk

Incluso antes de los recortes de Estados Unidos, alrededor de dos millones de los aproximadamente ocho millones de personas que viven con VIH en Sudáfrica nunca estuvieron en tratamiento. Algunos no tenían el tiempo o el dinero para gastar en acudir a las clínicas. Algunos estaban en negación o no creían en los medicamentos.

Algunos aún no habían sido diagnosticados.

Ahora ese número está aumentando.

Yvette Raphael, cofundadora del grupo local de Defensa para la Prevención del VIH y el SIDA, dijo que ella y otros activistas están preocupados de que Sudáfrica pueda retroceder.

“Tenemos miedo de que volvamos a ver morir a la gente”, manifestó.

Las preocupaciones resuenan en toda África, el continente más afectado por los recortes de ayuda de Estados Unidos. El gobierno de Trump ha defendido los recortes, argumentando que el gasto no estaba alineado con los intereses de Estados Unidos.

“Y tenemos una deuda de US$37 billones. Así que en algún momento, el continente de África necesita absorber más de la carga de proporcionar esta atención médica”, declaró Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos, en una audiencia en junio.

Entre los sudafricanos, algunos se preguntan si la postura de Trump pudo haber sido influenciada por su compatriota Elon Musk, quien supervisó los primeros esfuerzos para recortar la ayuda de Estados Unidos.

“No tengo palabras civilizadas para expresar cómo me siento, pero simplemente los odio por lo que hicieron”, dijo una mujer transgénero. “Nuestras vidas importan”.

