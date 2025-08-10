Masacre en los exteriores de una discoteca deja ocho muertos en Ecuador

Ocho personas murieron el domingo luego de que un grupo de hombres armados disparara contra una multitud en los exteriores de una discoteca en un municipio rural del suroeste de Ecuador, informó la policía.

Los atacantes llegaron al sitio en dos camionetas y abrieron fuego contra un grupo de personas que tomaban alcohol en la vía pública, frente a la entrada de una discoteca, cerca de las 01:15 locales (06:15 GMT) en el cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas.

Entre las víctimas mortales se encuentra un hombre identificado como Jorge Urquizo, hermano del alcalde de ese municipio de 38.000 habitantes y propietario de la discoteca.

La policía llegó al sitio tras recibir una llamada de alerta por los disparos y allí encontró a "varias personas heridas y siete cadáveres", dijo el coronel Javier Chango en una rueda de prensa la mañana del domingo.

Una octava persona murió mientras era atendida en un hospital local y otras dos permanecen heridas.

La policía halló en el sitio cerca de 80 casquillos de balas de nueve milímetros y también de fusiles automáticos.

Luego del ataque, los armados regresaron a los vehículos y huyeron por "una ruta desconocida", agregó el coronel.

En esa zona, las autoridades capturaron a una persona armada con un revólver que se movilizaba en una camioneta, pero no han podido esclarecer si el hombre participó en el ataque.

La policía todavía no ha establecido las razones de la masacre.

La alcaldía de Santa Lucía se declaró de luto el domingo. "Nos unimos en sentimiento y oración por este hecho violento que ha golpeado a nuestra comunidad", expresó la oficina del alcalde Ubaldo Urquizo en sus redes sociales.

Guayas es una de las cuatro provincias en las que recientemente el presidente Daniel Noboa renovó un estado de excepción durante dos meses para enfrentar la violencia de las bandas criminales.