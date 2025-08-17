Masacre en un billar deja siete muertos en Ecuador
Siete personas murieron este domingo cuando atacantes abrieron fuego en un billar en una ciudad...
Siete personas murieron este domingo cuando atacantes abrieron fuego en un billar en una ciudad en el noroeste de Ecuador, en medio de la ola de violencia y masacres que vive el país, informó la policía.
Los atacantes, con capuchas negras y armas largas, dispararon a varias personas en un billar de la zona de bares de Santo Domingo, una ciudad a unos 160 km al oeste de Quito, según imágenes difundidas en redes sociales. El crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad.
Hay "siete personas fallecidas a causa de impactos de arma de fuego" por lo que estamos en "tareas investigativas para esclarecer el hecho violento y dar con los responsables", dijo la policía nacional en un chat de periodistas, sin dar más detalles.
