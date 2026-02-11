Masacre escolar en Canadá, una joven mujer mata a 9 personas y se suicida

La conmoción y el horror estallaron en Canadá, donde la violencia armada volvió a golpear una escuela cuando una joven mujer disparó fatalmente a nueve personas en una aldea remota al pie de las Montañas Rocosas

Esto no había ocurrido en casi cuarenta años, desde 1989, cuando 14 estudiantes fueron masacrados en una escuela secundaria de Montreal

Horas más tarde, la policía identificó a la autora del tiroteo en una escuela. Se trata de Jesse Van Rootselaar, una joven de 18 años, según informó el subcomisario Dwayne McDonald, comandante de la Real Policía Montada de Canadá de Columbia Británica (BC RCMP), durante una conferencia de prensa

La joven residía en Tumbler Ridge y había cambiado su sexo. Jesse Van Rootselaar nació biológicamente varón y decidió identificarse como mujer. Decidió iniciar el proceso de transición a mujer hace unos seis años, según informó la policía a la prensa

Una escena dramática se desarrolló ante el superintendente Ken Floyd, de la Real Policía Montada de Canadá: se encontraron siete cadáveres en la escuela secundaria Tumbler Ridge, incluido el de la tiradora que presuntamente mató a otras dos personas en una casa en un incidente violento relacionado. Otra víctima murió camino al hospital, mientras que otras 25 personas sufrieron heridas: casi todas leves, excepto Maia, de 12 años, quien lucha por su vida tras recibir disparos en la cabeza y el cuello

Las víctimas halladas fuera de la escuela son la madre y el hermanastro de la tiradora. La mayoría de los estudiantes asesinados fueron encontrados en la biblioteca, mientras que uno fue hallado en las escaleras, según informó la policía. "La policía había visitado esa residencia en varias ocasiones en los últimos años para abordar las preocupaciones relacionadas con la salud mental del sospechoso", declaró el subcomisario McDonald, refiriéndose a la casa donde la madre y el hermanastro fueron encontrados muertos. En una de esas ocasiones, "se incautaron armas de fuego"

La policía aún desconoce el motivo de la balacera. El primer ministro canadiense, Mark Carney, "devastado" y visiblemente afectado, suspendió sus citas programadas, incluida la conferencia de seguridad del viernes en Múnich, para informar al Parlamento

El tiroteo desató la unidad nacional y el duelo internacional: el rey Carlos, oficialmente jefe de Estado de Canadá, junto con la reina Camila, su hijo Guillermo y su nuera Catalina, ofrecieron sus más sinceras condolencias, mientras que el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, expresó su dolor y consternación. "Europa está con ustedes", declaró la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola

Los incidentes masivos son poco frecuentes en Canadá, pero el ataque en Tumbler Ridge, una aldea de 2400 habitantes tan remota que los teléfonos móviles dejan de funcionar a los 30 segundos de salir de la ciudad, fue el segundo incidente mortal en la Columbia Británica en menos de un año, tras el ataque de un hombre que embistió con su coche a una multitud en abril del año pasado

En 2020, en respuesta al peor tiroteo de la historia de Canadá —un hombre disfrazado de agente de la Real Policía Montada de Canadá mató a 23 personas—, el gobierno federal adoptó una serie de reformas, incluida la prohibición de 1500 tipos de armas de asalto, que posteriormente se amplió para incluir la prohibición de la venta de pistolas

También se introdujo un programa nacional de recompra de rifles de asalto de estilo militar, pero la medida resultó políticamente divisiva y difícil de implementar

Aproximadamente 1,3 millones de armas registradas permanecen en Canadá. Muchas de ellas se encuentran en Tumbler Ridge, donde, según Jarbas Noronha, profesor de secundaria, "casi todos somos cazadores"

Con sus alumnos de mecánica, Noronha permaneció atrincherado durante horas en el garaje de la escuela. Quinn Campbell, de 12 años, describió el terror que sintió al estar encerrada en el gimnasio a oscuras mientras sonaban los disparos. Una vez que volvió la calma, los estudiantes salieron con las manos en alto, en un ritual que se ha vuelto trágicamente común en Estados Unidos, donde los tiroteos escolares son mucho más frecuentes, desde el ataque a la escuela secundaria Columbine en Colorado el 20 de abril de 1999. (ANSA)