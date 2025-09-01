Mascherano: "El 3-0 es demasiado abultado, el partido fue mucho más parejo"

El argentino Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami, consideró que la derrota sufrida ante el Seattle Sounders por 3-0 en la final de la Leagues Cup no refleja lo acontecido el domingo en la cancha del estadio Lumen Field en Seattle.

"Lamentablemente recibimos un gol en el primer tiempo y creo que en el segundo mejoramos muchísimo, de hecho dominamos y tuvimos ocasiones para empatar. El resultado de 3-0 termina siendo demasiado abultado porque el partido fue mucho más parejo", consideró Mascherano en conferencia de prensa.

El entrenador argentino consideró que su equipo perdió esta final por "detalles" en la zona de definición.

"No me gusta encontrar excusas. Perdimos. Tuvimos oportunidades de anotar, y solo puedo decir felicidades a Seattle por ser los campeones", dijo Mascherano, quien vive su primera temporada al frente del Inter Miami.

"Ahora toca construir el futuro, tenemos muchos partidos en nuestra temporada regular, vamos a jugarlos lo mejor posible y tratar de quedar lo más alto en la tabla para tratar de competir por la Copa de la MLS", señaló.

Sobre las fricciones que se registraron al final del partido en las que su jugador español Sergio Busquets fue señalado por golpear al mexicano Obed Vargas, futbolista del Sounders, Mascherano atajó: "No voy a hacer comentarios porque no sé lo que pasó, estaba lejos".

"A nadie nos gusta que al final de un partido haya este tipo de acciones, pero si hay una reacción es porque tal vez haya habido una provocación", complementó el entrenador del Inter Miami.

str/cl