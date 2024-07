Mascherano: "Fue un escándalo, no es un torneo de barrio son los Juegos"

El seleccionador olímpico argentino de fútbol, Javier Mascherano, calificó de "escándalo" lo ocurrido este miércoles en el debut de su equipo en el torneo olímpico de los Juegos de Paris 2024, cuando se retomó su partido contra Marruecos hora y media después, se anuló el 2-2 sudamericano y se jugó tres minutos con victoria africana (1-2).

"Comentarte qué pasó, no lo sé. Estuvimos una hora y media en el vestuario, donde en ningún momento nos comentaban qué es lo que podía pasar, nunca nos avisaron. 'Estamos viendo', nos decían. De hecho los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían seguir jugando", dijo a la prensa después del encuentro.

El encuentro en Saint-Étienne dio la vuelta al mundo con los Juegos aún sin estar inaugurados. El técnico de la albiceleste apuntó que en ningún momento se les informó de que la jugada del 2-2 se estaba revisando y destacó además la falta de seguridad durante el encuentro, con el lanzamiento de objetos como colofón, motivo por el que se había dado por terminado el encuentro.

"La posición nuestra era no jugarlo más porque nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces... No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. Cayó un petardo, volaban botellas, una cantidad de botellas increíbles. Entra la gente de Marruecos y nos dicen que no quieren jugar. Se juntan los capitanes, se lo comunican al árbitro que la idea era no jugarlo", afirmó.

Mascherano se mostró incrédulo con la idea de reanudar el encuentro tanto tiempo después. "No tengo explicación para los jugadores de decirles que durante una hora y veinte estuvieron revisando una jugada. No sé qué es lo que pasó. ¿Está en fuera de juego? Déjame seguir los cuatro minutos con el envión que traigo, no me pares el partido para jugar tres minutos después de una hora y media. Un papelón", apuntó.

"No nos dijeron que se estaba revisando la jugada. El partido se suspendió por la seguridad, en ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho la página oficial de los Juegos Olímpicos al partido le puso 2-2. El partido ellos lo suspenden por la seguridad, en ningún momento hablaron de la revisión. Fue un escándalo, no es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos", afirmó.

Por otro lado, el técnico argentino desveló el descontento que traían ya por un robo la jornada anterior. "Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron, en los Juegos Olímpicos. A Thiago Almada le faltó un reloj, anillos, todo en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento, pero ya está. Creo que no sirve de nada. Obviamente tampoco nos gustan que pasen este tipo de cosas. No pretendemos que nos beneficien ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy", zanjó.

Europa Press