Mascotas: algunos perros aprenden nuevas palabras

Así lo demuestra un estudio publicado en la revista Science por un equipo internacional coordinado por la etóloga Claudia Fugazza, de la Universidad E”tv”s Loránd de Budapest.

Los investigadores realizaron dos experimentos con 10 perros que poseen este talento excepcional para las palabras.

En el primero, los dueños interactuaban directamente con sus mascotas, mostrándoles y nombrando repetidamente dos juguetes nuevos.

En el segundo, en cambio, los perros podían ver a su dueño hablar de los juguetes con otra persona, sin ser involucrados de manera directa en la conversación.

En ambas situaciones, los animales escucharon el nombre de cada juguete nuevo durante un total de ocho minutos, repartidos en varias sesiones breves.

Las pruebas realizadas al final mostraron que, en los dos experimentos, siete de cada diez perros habían aprendido los nombres de los nuevos juguetes.

Para aumentar el nivel de dificultad, los investigadores pidieron a los dueños que primero mostraran los juguetes y luego los escondieran en una cesta, pronunciando sus nombres solo cuando el perro no podía verlos.

A pesar de esta separación temporal entre el objeto y la palabra, la mayoría de los perros logró igualmente aprender los nuevos nombres.

El estudio sugiere que la capacidad de aprender a partir de discursos escuchados de manera pasiva podría basarse en mecanismos sociocognitivos generales compartidos entre distintas especies y no estar vinculada exclusivamente al lenguaje humano.

No obstante, los investigadores aclaran que los perros con esta habilidad de aprendizaje son extremadamente raros y que su talento probablemente refleja una combinación de factores individuales, predisposiciones y experiencias de vida únicas.

