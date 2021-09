Masimo se asocia con Penington Institute para generar conciencia sobre el daño por sobredosis de opioides recetados

Londres--(business wire)--sep. 1, 2021--

Para conmemorar el Día Internacional de Concientización sobre la Sobredosis (International Overdose Awareness Day, IOAD) el 31 de agosto, Masimo (NASDAQ: MASI), una empresa mundial de tecnología médica, anunció hoy su compromiso con la generación de conciencia sobre los riesgos de sobredosis por el uso de opioides recetados, aun cuando se usan siguiendo las indicaciones.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210901005988/es/

August 31 is International Overdose Awareness Day (Photo: Business Wire)

En diciembre de 2016, tras una amigdalectomía de rutina, Parker Stewart, de 21 años y en buen estado de salud, tomó solamente la mitad de la dosis recetada de opioides y sufrió una sobredosis de opioides mientras dormía. Por desgracia, nunca se despertó. Este hecho trágico podría haberse evitado. Su madre, Yvonne Gardner, afirmó desolada: “Ojalá hubiera sabido sobre la realidad de este problema; no sabía que podía pasar. Busqué en Google muchas cosas antes de la operación, pero nunca busqué ‘muertes por amigdalectomía’, porque uno simplemente no piensa que una operación tan rutinaria podría tener este final”.

La historia de Parker es solo un ejemplo de una muerte evitable por sobredosis de opioides que ocurre decenas de miles de veces cada año en todo el mundo. 1 La concientización y la educación son importantes para ayudar a evitar otros casos. En honor al IOAD, Masimo lanzó el sitio web educativo www.OpioidSafety.org, donde se comparte información sobre los potenciales efectos secundarios de los analgésicos opioides recetados, quiénes están en riesgo y cómo protegerse. Además, Masimo, en asociación con Penington Institute, fundador del IOAD, se comprometió a financiar una investigación integral e informar sobre la prevalencia y el impacto de las sobredosis de opioides recetados y de venta libre. Los informes se pondrán a disposición del público sin cargo y se proyecta que el primer informe, centrado en el Reino Unido, estará disponible en 2022.

Según los últimos datos de 2020, publicados por la Oficina Nacional de Estadística (Office for National Statistics, ONS) del Reino Unido, las muertes relacionadas con fármacos que se registraron en Inglaterra y Gales alcanzaron su nivel más alto desde que se empezó a llevar registro en 1993. De las 2263 muertes registradas, aproximadamente la mitad estuvo relacionada con opioides. 2 Los opioides, de los que ya se sabe que son sumamente adictivos, también tienen efectos secundarios graves, como la disminución de la frecuencia respiratoria y el paro respiratorio, lo que puede provocar paro cardíaco, daño cerebral o la muerte. 3 Se pueden producir daños incluso cuando los opioides se toman siguiendo las indicaciones de la receta. 4

Los analgésicos opioides se recetan para el alivio del dolor y los pacientes suelen tomarlos durante y después de una intervención quirúrgica, además de en caso de sufrir dolor crónico. Las recetas de opioides han aumentado constantemente en el Reino Unido, con más de 50 millones de recetas de opioides extendidas en el Reino Unido solo el año pasado. 2 Cabe señalar que alrededor del 30 % de las personas que toma un analgésico opioide recetado no sabe que está tomando un opioide. 5 El año pasado, más personas murieron por opioides que por accidentes de tránsito. 6

El Dr. Mike Durkin, consejero sénior en Liderazgo y Política de Seguridad del Paciente del Centro de Investigación Traslacional de Seguridad del Paciente de la Escuela Imperial (Imperial College Patient Safety Translational Research Centre) del Instituto Nacional de Investigaciones Sanitarias (National Institute for Health Research, NIHR) del Servicio Nacional de Salud (National Health Service, NHS) del Reino Unido, afirmó: “Los opioides recetados son la piedra angular de la analgesia para millones de personas que se recuperan de lesiones o padecen problemas de salud. Sin embargo, estos tratamientos pueden poner en grave riesgo la salud de una persona si no son monitoreados continuamente y a veces pueden tener consecuencias trágicas, incluida la pérdida de la vida. Por lo tanto, es fundamental que los pacientes a quienes se recetan analgésicos opioides comprendan más cabalmente sus efectos secundarios y estén informados sobre cómo protegerse, incluido el papel que cumple el monitoreo de la saturación de oxígeno (SpO 2 )”.

John Ryan, director ejecutivo de Penington Institute, líder en seguridad y salud públicas y expresidente inmediato de Harm Reduction International, con sede en Londres, dijo: “La sobredosis de opioides es un problema complejo provocado por múltiples razones, que, por lo tanto, no se informa ni se comprende su verdadera escala. Sin embargo, el simple hecho de que un problema no se informe lo suficiente no significa que no exista. Con el aumento de la incidencia de muertes por opioides año tras año, existe una necesidad urgente de una mejor investigación sobre el tratamiento y la atención con opioides para identificar las brechas actuales en la atención y ayudar a proteger a la gente de daños evitables”.

Joe Kiani, fundador y director ejecutivo de Masimo, comentó: “Se están perdiendo demasiadas vidas. Mucha gente supone inmediatamente que una sobredosis se relaciona con el consumo de drogas ilícitas o con tomar más opioides que lo recetado. De hecho, Parker Stewart tomó solo la mitad de la dosis recetada y aun así murió por sobredosis de opioides. Necesitamos evitar el daño para cualquier persona que tome opioides, incluidos aquellos que tomen opioides recetados siguiendo la indicación del profesional de la salud para tratar un dolor crónico o un dolor agudo o posoperatorio. Es nuestro deber fomentar la educación y la innovación para eliminar las muertes evitables”.

@Masimo | #Masimo

Acerca del Día Internacional de Concientización sobre la Sobredosis

El Día Internacional de Concientización sobre la Sobredosis (31 de agosto) es la campaña anual más grande del mundo para terminar con la sobredosis. En este día se recuerda a aquellos que murieron y se da reconocimiento al dolor de los familiares y amigos que han quedado atrás. La campaña, que se originó en Australia, genera conciencia sobre la sobredosis, que es una de las peores crisis de salud pública del mundo, y fomenta la acción y el debate sobre la prevención de la sobredosis basada en pruebas y la política de fármacos. El Día Internacional de Concientización sobre la Sobredosis difunde el mensaje sobre la tragedia de la muerte por sobredosis de drogas y que esta es prevenible.

Acerca de Masimo

Masimo (nasdaq: masi) es una compañía global de tecnología médica que desarrolla y produce una amplia gama de tecnologías de monitoreo líderes en la industria, entre las que se incluyen mediciones innovadoras, sensores, monitores de pacientes y soluciones de automatización y conectividad. nuestra misión es mejorar los resultados del paciente, reducir el costo de la atención y llevar el monitoreo no invasivo a nuevos lugares y aplicaciones. ha quedado demostrado, en más de 100 estudios independientes y objetivos, que la pulsioximetría masimo set ® measure-through motion and low perfusion™, lanzada en 1995, supera a otras tecnologías de pulsioximetría 7. se ha comprobado que masimo set ® también ayuda al personal clínico a reducir la retinopatía severa de los partos prematuros en neonatos 8, mejora la detección de cardiopatías congénitas graves (cchd) en recién nacidos 9 y, cuando se usa para el monitoreo continuo junto a patient safetynet™ de masimo en salas posoperatorias, reduce las activaciones del equipo de respuesta rápida, las transferencias a la uci y los costos 10-13. se estima que masimo set ® se usa en más de 200 millones de pacientes en los principales hospitales y otros entornos médicos de todo el mundo 14 y es la pulsioximetría principal en 9 de los 10 hospitales más importantes según la clasificación de la 2021-22 u.s. news and world report best hospitals honor roll (lista de honor de los mejores hospitales en 2021 y 2022 de u.s. news and world report) 15. masimo sigue perfeccionando set ® y anunció en 2018 que la precisión de la spo 2 en los sensores rd set ® en condiciones de movimiento se ha mejorado significativamente, al brindar al personal clínico mayor seguridad de que los valores de spo 2 en los que confían reflejan con precisión el estado fisiológico de un paciente. en 2005, masimo presentó la tecnología rainbow ® pulse co-oximetry, que permite el monitoreo continuo y no invasivo de los componentes de la sangre que anteriormente solo podían medirse de forma invasiva, como la hemoglobina total (sphb ® ), el contenido de oxígeno (spoc™), la carboxihemoglobina (spco ® ), la metahemoglobina (spmet ® ), el índice de variabilidad pletismográfica (pleth variability index, pvi ® ), el índice registrado de interpretación vascular del médico (rpvi™, rainbow ® pvi) y el índice de reserva de oxígeno (oxygen reserve index, ori™). en 2013, masimo introdujo la plataforma de monitoreo y conectividad de pacientes root ® (patient monitoring and connectivity platform), construida desde cero para que sea lo más flexible y expandible posible a fin de facilitar la incorporación de otras tecnologías de monitoreo de masimo y de terceros; las incorporaciones clave de masimo incluyen el monitoreo de función cerebral de próxima generación sedline ® (next generation brain function monitoring), la oximetría regional o3 ® (regional oximetry) y las líneas de muestreo de capnografía isa™ (capnography) con nomoline ®. la familia de pulse co-oximeters ® de monitoreo continuo y de comprobación aleatoria de masimo incluye dispositivos diseñados para ser usados en una variedad de escenarios clínicos y no clínicos, entre los que se incluye la tecnología portátil sin sujeción, tal como los radius-7 ® y radius ppg™; dispositivos portátiles tales como rad-67 ®; los pulsioxímetros para la yema de los dedos, como mightysat ® rx; y los dispositivos disponibles para su uso tanto en el centro de atención médica como en el hogar, como el rad-97 ®. las soluciones de automatización hospitalaria y conectividad de masimo se centran en la plataforma masimo hospital automation™ e incluyen la puerta de enlace iris ®, isirona™, patient safetynet, replica™, halo ion™, uniview ®, uniview :60™ y masimo safetynet™. puede encontrar más información acerca de masimo y sus productos en www.masimo.com. puede encontrar todos los estudios clínicos publicados sobre los productos de masimo en www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi y RPVi no obtuvieron la habilitación 510(k) de la FDA y no están disponibles para la venta en Estados Unidos. El uso de la marca comercial Patient SafetyNet se realiza bajo licencia del University HealthSystem Consortium.

Referencias

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa incluye declaraciones a futuro tal como se las define en la Sección 27A de la Securities Act de 1933 y la Sección 21E de la Securities Exchange Act de 1934, en relación con la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declaraciones a futuro se basan en las expectativas actuales acerca de los eventos futuros que nos afectan y están sujetas a incertidumbres y a riesgos difíciles de predecir, muchos de los cuales están fuera de nuestro control y podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente y de modo adverso de lo expresado en nuestras declaraciones a futuro, como resultado de varios factores de riesgo que incluyen, entre otros: riesgos relacionados con nuestras suposiciones acerca de la repetibilidad de los resultados clínicos; riesgos relacionados con nuestra creencia de que las tecnologías de medición no invasivas únicas de Masimo contribuyen a resultados clínicos positivos y a la seguridad del paciente; riesgos relacionados con nuestra creencia de que los avances médicos no invasivos de Masimo brindan soluciones rentables y ventajas únicas; riesgos relacionados con la COVID-19; así como otros factores analizados en la sección “Factores de riesgo” de nuestros informes más recientes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) de Estados Unidos, disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Aun cuando creemos que las expectativas reflejadas en nuestras declaraciones a futuro son razonables, no sabemos si nuestras expectativas resultarán correctas. Todas las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas en su totalidad por las anteriores declaraciones cautelares. Se advierte a los lectores no confiar indebidamente en estas declaraciones a futuro, las cuales solo afirman lo dicho al día de la fecha. No asumimos ninguna obligación de actualizar, enmendar o aclarar estas declaraciones o los “Factores de riesgo” contenidos en nuestros informes más recientes presentados ante la SEC, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o u otros motivos, excepto cuando así lo exijan las leyes bursátiles aplicables.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210901005988/es/

CONTACT: Masimo

Evan lamb

949-396-3376

elamb@masimo.com

Keyword: united kingdom europe

Industry keyword: public relations/investor relations medical devices health communications pharmaceutical

SOURCE: Masimo

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 09/01/2021 03:54 pm/disc: 09/01/2021 03:54 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210901005988/es

AP