Masivas marchas durante reunión para decidir sobre Gaza

Einav Tsangauker, madre del rehén Matan Tsangauker, hizo un llamamiento esta mañana al público para que asista a la manifestación de esta noche en Jerusalén, frente al edificio gubernamental donde se celebra la reunión del gabinete.

"Esta es una noche crucial para la vida de nuestro país. En las últimas semanas, hubo una oportunidad de acuerdo. Netanyahu me prometió que llegaría a un acuerdo para que todos volvieran a casa, pero se explotó de mi dolor, el de las familias, el de los heridos, y frustró el acuerdo. Cualquiera que hable de un acuerdo integral no va a conquistar la Franja ni pondrá en peligro a los rehenes ni a los soldados. Me mintió, les mintió a todos", declaró.

Y volviéndose a los israelíes: "Les pido a cada uno de ustedes que vengan con nosotros a Jerusalén esta noche y los detengamos juntos". (ANSA).