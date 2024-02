Haití es escenario desde hace varios días de manifestaciones multitudinarias que exigen la salida del primer ministro Ariel Henry, que en teoría debió dejar el cargo este miércoles en virtud de un acuerdo político firmado en 2022.

Según medios locales, miles de personas se manifiestan desde principios de la semana en la capital, Puerto Príncipe, y en todo el país para exigir la salida del jefe de gobierno.

"Este miércoles es el día D. Es el día en que Ariel Henry debe dimitir", declaró a la AFP un mototaxista que protestó en Puerto Príncipe.

"Espero que entre en razón. Si no, se oirá la voz del pueblo", dijo el manifestante, que no quiso dar su nombre.

En virtud de un acuerdo alcanzado en diciembre de 2022 tras el asesinato del entonces presidente haitiano, Jovenel Moïse, el actual primer ministro debía organizar elecciones para entregar el poder el 7 de febrero de 2024 a las nuevas autoridades elegidas.

El 7 de febrero es una fecha especialmente simbólica en Haití, ya que marca el aniversario del fin de la dictadura de Jean-Claude Duvalier en 1986.

Desde 2016 no se han celebrado elecciones en el empobrecido y pequeño país caribeño, y la presidencia sigue vacante.

Según otro manifestante, el primer ministro Henry, en el poder desde 2021, "no ha aportado ninguna solución" a los problemas.

"El país es rehén de las bandas. No podemos comer. No podemos enviar a nuestros hijos a la escuela (...). Ya no aguantamos más", arremetió el hombre de 40 años y desempleado, que tampoco quiso identificarse.

Haití se enfrenta a una grave crisis política, de seguridad y humanitaria, con bandas armadas que han tomado el control de franjas enteras del país. El número de homicidios se ha más que duplicado en 2023.

Según los medios de comunicación locales, en varias de las manifestaciones ha habido enfrentamientos, sobre todo con la policía, y al menos dos personas han muerto por disparos al margen de las concentraciones.

Las principales carreteras y las escuelas del país permanecen cerradas desde el lunes debido a las protestas.

La vecina República Dominicana, con la que Haití comparte la isla La Española, anunció el miércoles que se encontraba en "estado de alerta" y que había reforzado la seguridad en sus fronteras debido a las manifestaciones.

Ante la crisis, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó en octubre enviar una misión multinacional a Haití, liderada por Kenia, para apoyar a la policía haitiana, desbordada por las bandas.

A finales de enero, sin embargo, un tribunal de Nairobi impidió al gobierno keniano enviar agentes de policía.

