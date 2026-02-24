Masivo apagón en Dominicana, 13 horas a oscuras

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (Eted) informó que el apagón se produjo en la madrugada y afectó el normal funcionamiento de todo el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Las autoridades del sector eléctrico informaron posteriormente que la red se restableció al 100% aproximadamente 13 horas después.

El 11 de noviembre de 2025, la nación caribeña también quedó a oscuras durante varias horas. El apagón provocó caos en las calles de la capital, con la evacuación de pasajeros del metro y el apagado de semáforos. Se produjeron protestas en algunos barrios.

Los expertos señalan que la falta de mantenimiento, las conexiones ilegales y los retrasos en los pagos se encuentran entre las causas de estos apagones. Este es un problema importante para un país donde el turismo internacional es uno de los principales motores de su economía. (ANSA).