Masivo ataque aéreo ruso golpea Ucrania mientras Putin asiste a un desfile en China

Por Pavel Polityuk y Lidia Kelly

KYIV, 3 sep (Reuters) - Rusia lanzó un gran ataque aéreo nocturno contra Ucrania en el que resultaron heridos al menos cuatro trabajadores ferroviarios y que obligó a Polonia a enviar aviones de defensa, según informaron el miércoles las autoridades ucranianas y polacas.

Los ataques se produjeron mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, asistía a un desfile militar en Pekín para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial, en el que el presidente chino, Xi Jinping, advirtió de que el mundo se enfrenta a la disyuntiva entre la paz y la guerra.

Las alertas antiaéreas sonaron durante horas en toda Ucrania, con explosiones escuchadas en nueve de sus 24 regiones, desde Kiev a Leópolis y Volinia en el oeste, dijeron responsables y medios de comunicación ucranianos.

El vecino occidental de Ucrania y miembro de la OTAN, Polonia, activó su propia aviación y la de sus aliados para garantizar la seguridad, informó el mando de sus fuerzas armadas.

"La Federación Rusa una vez más está llevando a cabo ataques contra objetivos situados en el territorio de Ucrania", dijo el mando operativo en una publicación en la red social X.

Cuatro trabajadores ferroviarios de la región central ucraniana de Kirovohrad se encontraban hospitalizados tras el ataque ruso, informó la compañía estatal ucraniana de ferrocarriles en la aplicación de mensajería Telegram, advirtiendo de retrasos en decenas de servicios causados por los daños en las instalaciones ferroviarias.

Cinco personas resultaron heridas y 28 casas dañadas en un ataque ruso contra la comunidad de Znamianka, en la región de Kirovohrad, informaron los servicios de emergencia ucranianos en Telegram.

El transporte público en la ciudad occidental de Jmelnitski sufrió "importantes interrupciones de horarios" tras el ataque, dijo su administración en Telegram, y el gobernador regional señaló incendios y daños en edificios residenciales, entre otros.

No hubo comentarios inmediatos de Rusia. Ambas partes niegan haber atacado a civiles en la guerra que Rusia inició con una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. (Información de Lidia Kelly en Melbourne y Pavel Polityuk en Kiev; edición de Jamie Freed y Clarence Fernandez; editado en español por Irene Martínez)