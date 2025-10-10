Masivo ataque ruso deja partes de Kiev sumidas en la oscuridad

(Agrega detalles, contexto y citas; añade procedencia y autores)

Por Vladyslav Smilianets y Anastasiia Malenko

KIEV, 10 oct (Reuters) - Amplias zonas de Kiev quedaron sumidas en la oscuridad el viernes, después de que drones y misiles rusos atacaron instalaciones energéticas ucranianas, cortando el suministro de electricidad y agua a los hogares y paralizando un enlace clave del metro a través del río Dniéper.

La electricidad se interrumpió en nueve regiones y unos 854.000 consumidores se quedaron temporalmente sin suministro en todo el país, en el último ataque masivo contra el sistema energético en vísperas del invierno boreal. La primera ministra ucraniana lo calificó como uno de los ataques más violentos hasta la fecha.

En el sureste de Ucrania, un niño de siete años murió al ser alcanzada su casa y al menos 20 personas resultaron heridas. En Kiev, un bloque de departamentos del centro de la ciudad resultó dañado por un proyectil, mientras que en la orilla oriental del Dniéper, que divide la capital, multitudes esperaban en las paradas de autobús con el metro fuera de servicio y la gente llenaba botellas de agua en los puntos de distribución.

"No hemos dormido nada", dijo Liuba, una jubilada, mientras recogía agua. "Desde las 2:30 de la madrugada había mucho ruido. A las 3:30 no teníamos electricidad, ni gas, ni agua. Nada".

Los ucranianos se preparan para un duro invierno, a medida que la guerra se acerca a su cuarto aniversario. Rusia ha intensificado los ataques contra el sistema energético en las últimas semanas, golpeando centrales eléctricas e instalaciones de producción de gas, y las autoridades locales se enfrentan a la magnitud de las reparaciones necesarias.

"Las infraestructuras civiles y energéticas son el principal objetivo de los ataques rusos en vísperas de la temporada de calefacción", dijo el presidente Volodímir Zelenski en la red social X.

"Lo que se necesita no es un escaparate, sino una acción decisiva -de Estados Unidos, Europa y el G7- en la entrega de sistemas de defensa antiaérea y la aplicación de sanciones", agregó.

En Kiev, la ministra de Energía, Svitlana Hrynchuk, se reunió con embajadores del G7 y representantes de algunas de las mayores empresas energéticas ucranianas para debatir cómo podrían ayudar los aliados a proteger el país contra nuevos ataques y reparar los daños.

El ministro polaco de Relaciones Exteriores, Radoslaw Sikorski, de visita en Ucrania, dijo que su país está estudiando formas de apoyar a su vecino.

Las fuerzas aéreas ucranianas afirmaron haber derribado 405 de los 465 drones y 15 de los 32 misiles en este ataque.

Las escasas defensas aéreas ucranianas no pueden hacer frente a bombardeos regulares de tal envergadura.

Rusia declaró que sus ataques nocturnos responden a los golpes ucranianos contra instalaciones civiles rusas.

Ucrania lanza regularmente ataques con aviones no tripulados contra Rusia, centrándose en instalaciones petrolíferas, aunque suelen ser a una escala mucho menor. Kiev afirma que quiere obligar a Moscú, que inició la guerra, a negociar de buena fe un acuerdo de paz.

TRANSPORTE INTERRUMPIDO

Para muchos habitantes de Kiev, el día comenzó con cortes de electricidad, interrupciones en el suministro de agua y retrasos en el transporte.

"Cuando salí de casa no teníamos ni electricidad ni agua. No puedo ir a trabajar porque el metro no funciona y los autobuses están desbordados", declaró a Reuters Anatoliy, un estudiante de 23 años. "Espero lo mejor, pero ni siquiera sé cómo llegar a la otra orilla (del Dniéper)", dijo, tras pasar la noche en el pasillo de su casa debido a las fuertes explosiones.

La primera ministra, Yulia Svyrydenko, afirmó que el asalto fue uno de los más intensos concentrados en infraestructuras energéticas y denunció daños considerables. Su adjunto, Oleksiy Kuleba, dijo que dos millones de clientes de Kiev se enfrentaban temporalmente a problemas con el suministro de agua.

La empresa energética privada ucraniana DTEK declaró que sus centrales térmicas sufrieron importantes daños en el ataque, aunque no facilitó inmediatamente más detalles.

El gobierno dijo que espera que el suministro de agua a la capital se restablezca durante el día y que la energía estaba llegando a las infraestructuras críticas mientras se realizaban las reparaciones.

(Reporte de Vladyslav Smilianets, Anastasiia Malenko, Yuliia Dysa, Gleb Garanich y Ron Popeski; escrito por Mike Collett-White; editado en español por Jorge Ollero y Carlos Serrano)