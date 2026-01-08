Masivo ataque ruso deja sin luz millones de hogares en Ucrania

LA NACION

Masivo ataque ruso deja sin luz millones de hogares en UcraniaSERGEY BOBOK - AFP

Según la fuerza aérea ucraniana, el ataque incluyó 97 drones y misiles, de los cuales 77 fueron derribados por la defensa antiaérea.

Las tropas rusas atacaron la infraestructura energética en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia con drones de ataque y misiles, dejándolas completamente sin electricidad. Se instó a los residentes a abastecerse de agua con antelación y se establecieron centros para brindar asistencia y apoyo.

Todos los hospitales de la ciudad de Dnipropetrovsk funcionaron con generadores, y las escuelas extendieron sus vacaciones dos días. El apagón causó interrupciones en el tráfico ferroviario suburbano y de pasajeros en Dnipropetrovsk y Zaporiyia.

Más de un millón de hogares en la región de Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, se quedaron sin agua ni electricidad, precisó Oleksii Kuleba, viceprimer ministro y ministro de Desarrollo Comunitario y Territorial, en redes sociales.

"Las obras de reparación están en marcha", añadió.

"No hay ninguna justificación militar para los ataques al sector energético y a la infraestructura que dejan a la gente sin electricidad ni calefacción durante el invierno. Esta es la guerra de Rusia, específicamente contra nuestro pueblo, contra la vida: un intento de desmantelar Ucrania".

Así denunció en X el ataque el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. "Es importante, añadió, que nuestros socios en todo el mundo respondan a este tormento deliberado que Rusia inflige a nuestro pueblo".

"Por eso, el apoyo a nuestra resiliencia y todas las formas de asistencia a nuestro Estado deben operar a plena capacidad.

Las conversaciones diplomáticas no pueden ser un pretexto para ralentizar el suministro de sistemas y equipos de defensa aérea que ayudan a proteger vidas humanas", insistió Zelensky.

"Estamos trabajando con nuestros socios para garantizar una respuesta adecuada". (ANSA).

