Mason Miller, Zach Neto y Maikel García entre los elegibles para arbitraje salarial

NUEVA YORK (AP) — El relevista de San Diego Mason Miller, el campocorto de Los Angelinos Zach Neto y el tercera base venezolano de Kansas City Maikel García están entre los 34 jugadores con dos a tres años de servicio que son elegibles para el arbitraje salarial.

El jardinero de Colorado Brenton Doyle, el campocorto de Milwaukee Brice Turang, el campocorto de Cincinnati Matt McLain y el lanzador derecho de Washington Jake Irvin también alcanzaron el límite de dos años y 140 días de servicio en las Grandes Ligas.

El lanzador derecho de Seattle Kowar Jackson, el lanzador derecho mexicano de Tampa Bay Manuel Rodríguez y el lanzador zurdo de Cincinnati Brandon Williamson se quedaron justo por debajo con dos años y 139 días. Detrás de ellos, con dos años y 136 días, estaban el receptor de San Francisco Patrick Bailey, el lanzador derecho de los Reales Kuis Erceg y el lanzador derecho de los Gigantes Ryan Walker.

El límite aumentó de dos años y 132 días la temporada baja pasada a dos años y 118 días para 2024. El límite mínimo es de dos años y 115 días en 2019 y el máximo de dos años y 146 días en 2011.

McLain fue el último jugador por encima del límite con dos años y 140 días. El lanzador derecho de los Mets de Nueva York Reed Garrett tiene dos años y 143 días, y el jardinero de Houston Taylor Trammell y el lanzador zurdo de San Luis Matthew Liberatore tienen cada uno dos años y 144 días.

El lanzador derecho de Tampa Bay Alex Faedo habría sido elegible, pero fue designado para asignación esta semana y eligió la agencia libre.

Otros elegibles incluyen al campocorto de Cincinnati Nick Allen, el receptor venezolano de los Mets Francisco Álvarez, el lanzador zurdo de Boston Brennan Bernardino, el lanzador derecho dominicano de los Mets Huascar Brazobán, el jardinero de Cleveland Will Brennan, el infielder panameño de los Yankees José Caballero, el jardinero de los Dodgers Alex Call, el lanzador derecho de Washington Cade Cavalli, el lanzador derecho de Miami Calvin Faucher, el receptor venezolano de San Diego Freddy Fermín, el lanzador derecho de Cleveland Matt Festa, el tercera base de los Guardians David Fry, el lanzador derecho de Tampa Bay Kevin Kelly, el lanzador derecho de Kansas City James McArthur, el lanzador derecho dominicano de los Atléticos Luis Medina, el lanzador derecho de Miami Max Meyer, el lanzador derecho de Seattle Bryce Miller, el jardinero de los Rays Richie Palacios, el lanzador zurdo de Houston Bennett Sousa, el jardinero de Pittsburgh Jack Suwinski, el lanzador derecho dominicano de los Rays Edwin Uceta, el lanzador zurdo de los A's Ken Waldichuk, el lanzador zurdo de Atlanta Joey Wentz y el lanzador derecho de los Astros Hayden Wesneski.

El 22% superior de los jugadores por tiempo de servicio con al menos dos años pero menos de tres son elegibles para el arbitraje siempre que hayan tenido al menos 86 días de servicio este año. Se unen al grupo de jugadores con tres a seis años.

Los jugadores y los equipos están programados para intercambiar salarios propuestos el ocho de enero, y las audiencias para aquellos que no lleguen a acuerdos se programarán del 26 de enero al 13 de febrero en Scottsdale, Arizona.

Los jugadores fueron elegibles después de dos años de servicio desde 1974 hasta 1985, y el umbral aumentó a tres años en 1986. La clase super dos comenzó en 1991 con un 17% y aumentó al 22% en 2013.

