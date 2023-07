Mason Mount anuncia su salida del Chelsea

El mediocampista internacional inglés Mason Mount anunció este martes en un vídeo en su cuenta de Instagram que va a dejar el Chelsea, en un momento en el que la prensa le sitúa insistentemente en el Manchester United.

"Teniendo en cuenta las especulaciones de los seis últimos meses, no os sorprenderá seguramente pero eso no hace más fácil anunciar que he decidido dejar el Chelsea", explicó el jugador.

"Sé que a algunos no les gustará esta decisión, pero siento que es la correcta en este momento de mi carrera", añadió.

Las negociaciones entre el Chelsea y el Manchester United duran desde hace semanas y que se convirtieron en un pulso cuando el United comunicó a los londinenses que su tercera oferta de 55 millones de libras (64 millones de euros o 69,6 millones de dólares) era la última.

Las posiciones parecían aproximarse en las últimas horas y se espera el anuncio de un acuerdo.

El Chelsea ha visto salir recientemente a varios jugadores como Kai Havertz (rumbo al Arsenal), Mateo Kovacic (Manchester City) o Ruben Loftus-Cheek (AC Milan). A ello se suman tres que han puesto rumbo al fútbol saudita: N'Golo Kanté (Al Ittihad), Kalidou Koulibaly (Al Hilal) y el arquero Edouard Mendy (Al Ahli).

Hap/dr

AFP