'Maspalomas', 'Historias del buen valle' y 'Los tigres': tres películas españolas a por la Concha de Oro en San Sebastián

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - Los largometrajes 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; 'Historias del buen valle', de José Luis Guerin; y 'Los tigres', Alberto Rodríguez, serán las tres películas españolas que competirán por la Concha de Oro en la 73ª edición del Festival de San Sebastián. Así, un total de 22 títulos de producción española --17 largometrajes, 2 cortometrajes y 3 series-- podrán verse entre el 19 y el 27 de septiembre en la Sección Oficial y en New Directors, Horizontes Latinos, Zabaltegi-Tabakalera, Perlak, Made in Spain y Velódromo de la cita. A todos estos títulos se sumarán otros nuevos con producción española a medida que vaya anunciándose la programación de las distintas secciones. Esta edición ha sido una de las más complicadas para hacer la selección, según ha asegurado el director del festival, José Luis Rebordino, para después añadir que "nunca" había habido 4 películas de producción española. La Sección Oficial reunirá este año a cineastas que comenzaron sus carreras en San Sebastián, como es el caso de Rodríguez --quien participa por partida doble en la sección oficial aunque uno de sus trabajos fuera de competición--, Goenaga y Arregi. También regresará José Luis Guerin, que ganó el Premio Especial del Jurado con En construcción. 'Maspalomas' está protagonizada por el actor Jose Ramon Soroiz; 'Historias del buen valle' está rodada en Vallbona, barrio barcelonés con un importante porcentaje de población migrante y 'Los Tigres' cuenta con las actuaciones de Antonio de la Torre, que ha acudido a la presentación, y Bárbara Lennie. También son españoles el largometraje 'Un fantasma en la batalla', inspirado en la mayor operación encubierta contra ETA que cuenta la historia de una joven guardia civil que trabajó durante más de una década como agente encubierta en la organización terrorista, y la serie 'Anatomía de un instante', de Alberto Rodríguez. Se trata de una miniserie de tres episodios basada en el libro homónimo de Javier Cercas sobre el intento de golpe de estado que España sufrió el 23 de febrero de 1981. Concretamente, Susana Abaitua encabeza el reparto de 'Un fantasma en la batalla' y lo completan Andrés Gertrudix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil. Mientras, la serie basada en la obra de Cercas tendrá en su reparto a Álvaro Morte, que da vida al presidente Adolfo Suárez; Eduard Fernández, que interpreta al dirigente comunista Santiago Carrillo; Manolo Solo, que asume el papel del militar y político Gutiérrez Mellado y David Lorente, que encarna al teniente coronel golpista Antonio Tejero. La Sección Oficial incluirá en su apartado Proyecciones Especiales cuatro títulos fuera de concurso: un largometraje de ficción y otro de no ficción, y dos series. En la serie 'Zeru ahoak' (Bocas de cielo), de cuatro episodios, Koldo Almandoz recupera a los personajes de 'Hondar ahoak' (2020) para urdir un nuevo thriller protagonizado por Nagore Aranburu, Josean Bengoetxea, Ramon Agirre, Miren Gaztañaga y Sara Cozar. El drama histórico 'Karmele', dirigido por Asier Altuna es una adaptación de la novela de Kirmen Uribe 'Elkarrekin esnatzeko ordua' (La hora de despertarnos juntos), protagonizada por Jone Laspiur, Eneko Sagardoy, Nagore Aranburu y Javier Barandiaran. También fuera de concurso, el SSIFF proyectará 'Flores para Antonio', la película de no ficción con la que Isaki Lacuesta y Elena Molina exploran la vida y el legado del músico Antonio Flores a través de material de archivo y testimonios de su hija Alba Flores y sus hermanas Lolita y Rosario. Lacuesta es uno de los pocos cineastas que ha ganado dos veces la Concha de Oro con 'Los pasos dobles' (2011) y 'Entre dos aguas' (2018). Óscar Jaenada y Ricardo Gómez protagonizan 'La suerte', una serie de seis episodios dirigidos por Paco Plaza y Pablo Guerrero sobre un taxista convertido súbitamente en chófer de un torero y su cuadrilla. En el apartado de New Directors, Irati Gorostidi Agirretxe estrenará su debut en el largometraje 'Aro berria', que muetra la lucha obrera de los años 70 y las experiencias comunitarias surgidas en la época en el País Vasco. Mientras, 'La lucha' es el segundo largometraje como director del también productor y director de fotografía José Alayón. En la sección Zabaltegi-Tabakalera Schwesterherz habrá tres largometrajes y un corto de producción española: 'The Good Sister (La buena hermana)', primer largometraje de Sarah Miro Fischer —cuenta la historia de una joven que descubre que su hermano está incriminado por violación—; 'El último arrebato' de la guionista y periodista Marta Medina y el productor Enrique López Lavigne; 'Una película de miedo', de Sergio Oksman; y Lur Olaizola Lizarralde, quien participará en la sección fuera de concurso con el cortometraje 'Bariazioak' (Variaciones), una reflexión sobre la vida, el duelo y sus distintas variaciones. COLOMO Y UN CORTO DE MABEL LOZANO, EN MADE IN SPAIN La sección Made in Spain se inaugurará con una sesión formada por el largometraje 'Las delicias del jardín', de Fernando Colomo, y el cortometraje 'Abril, hoy no es invierno', de Mabel Lozano. Por otro lado, entre los títulos programados en el Velódromo figura 'Rondallas', nuevo trabajo de Daniel Sánchez Arévalo con actuaciones de Javier Gutiérrez, María Vázquez, Judith Fernández y Tamar Novas, que protagonizan este largometraje sobre un municipio gallego que decide recuperar la rondalla, una agrupación musical tradicional, del pueblo. También se proyectará en la pantalla gigante del velódromo la no ficción 'Hasta que me quede sin voz', una película que retrata en primera persona el momento vital del músico Leiva, su vorágine y la delicada situación que atraviesa debido a una lesión irreversible en una de sus cuerdas vocales.