Mastantuono estrena contra el Oviedo titularidad con el Real Madrid

El centrocampista argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, empezará de titular este...

Mastantuono estrena contra el Oviedo titularidad con el Real Madrid
Mastantuono estrena contra el Oviedo titularidad con el Real Madrid

El centrocampista argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, empezará de titular este domingo ante el Oviedo en el Carlos Tartiere (19H30 GMT), mientras que el brasileño Vinicius se quedó fuera del equipo inicial.

El argentino, tercer extranjero más joven en debutar con el club blanco (18 años y 5 días), se mostró activo en los 30 minutos —incluido el tiempo de descuento— en los que participó el martes en la victoria de su equipo ante Osasuna (1-0) en el debut liguero.

Mastantuono se presentó con el Real Madrid el 14 de agosto tras cumplir los 18 años, edad en la que un extracomunitario puede firmar por un club europeo.

El técnico blanco Xabi Alonso, que sorprendió con la alineación al salir también con el brasileño Rodrygo y Dani Carvajal, ha elogiado varias veces al jugador.

“A Franco lo veo bien, con una integración muy buena; parece que lleva más tiempo con nosotros del que realmente lleva”, declaró Alonso el sábado en rueda de prensa previa al duelo en Oviedo.

