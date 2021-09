Mastercard lanza programa de "compre ahora, pague después"

28 sep (Reuters) - Mastercard Inc presentó el martes un programa de "compre ahora, pague después" (BNPL, por sus siglas en inglés) que permitirá a los consumidores pagar sus compras por internet y en la tienda a través de cuotas iguales y sin intereses.

El programa de pagos a plazos de Mastercard estará disponible en los mercados de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, dijo la compañía.

La compañía también dijo que trabajará en el programa BNPL con bancos y firmas de tecnología financiera, incluida la unidad estadounidense de Barclays Plc, Fifth Third Bancorp , Marqeta Inc y SoFi Technologies Inc < SOFI.O>, en Estados Unidos, y Qantas Loyalty y Latitude en Australia.

(Reporte de Sohini Podder en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)