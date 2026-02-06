Masu, del BoJ, pide una subida oportuna de los tipos para controlar la inflación

Por Leika Kihara

MATSUYAMA, Japón, 6 feb (Reuters) -

El Banco de Japón debe subir los tipos de interés de manera oportuna para evitar que la inflación subyacente supere su objetivo del 2%, dijo el viernes Kazuyuki Masu, miembro del consejo del banco central, lo que mantiene viva la posibilidad de una subida de tipos a corto plazo.

Masu afirmó que cree que la inflación subyacente de Japón se mantiene por debajo del 2%, pero que se está "acercando mucho" a ese nivel, en un momento en que las empresas y los hogares están abandonando su comportamiento deflacionista profundamente arraigado.

"Estoy convencido de que será necesario continuar con nuevas subidas de los tipos de interés para completar la normalización de la política monetaria en Japón", afirmó Masu en un discurso dirigido a líderes empresariales en Matsuyama, en el oeste de Japón.

(Información de Leika Kihara; edición de Himani Sarkar y Jacqueline Wong; edición en español de Jorge Ollero Castela)