Mata ficha por el Melbourne Victory de cara a la nueva temporada

16 sep (Reuters) -

El centrocampista español Juan Mata ha fichado por el Melbourne Victory de cara a la nueva campaña, después de pasar una temporada en el Western Sydney Wanderers, su rival de la A-League.

El centrocampista de 37 años, que ha jugado en el Valencia, el Chelsea y el Manchester United y formó parte de la selección española campeona del mundo en 2010, solo jugó siete partidos como titular en el Sydney la temporada pasada y está ansioso por tener más minutos de juego en Melbourne.

"No soy alguien que exija jugar porque sí", dijo Mata a los medios australianos el martes. "Sé que los entrenadores tienen que tomar decisiones basadas en la imparcialidad y estoy de acuerdo, pero estoy muy contento de escuchar que Arthur (entrenador Diles) está en la misma sintonía para trabajar juntos".

"Sentí de verdad la energía del club. Sentí que me querían aquí. Estoy impulsado y motivado para ayudar a este equipo a ganar trofeos y para trabajar con el club como parte de un plan a más largo plazo para fortalecer el fútbol en el país".

El Victory fue subcampeón de la final de la A-League la temporada pasada y comienza la nueva temporada en casa contra el Auckland el 18 de octubre.