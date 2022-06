Matallanas: "Tebas intenta todo tipo de complots para forzar la dimisión de Rubiales"

"El presidente tiene una fortaleza mental fuera de lo común"

MADRID, 26 Jun. 2022 (Europa Press) -

El portavoz de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Javier Gómez Matallanas, ha asegurado que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, genera "violencia y rechazo" con sus acciones y que está instigando "todo tipo de complots" para "forzar" la dimisión del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, que tiene "una fortaleza mental fuera de lo común" para aguantar unas acusaciones "rotundamente falsas".

"Tebas no deja de pedir la dimisión de Luis Rubiales, es la enésima vez que lo hace. Y, como no lo consigue, intenta todo tipo de complots para forzarlo. Pero el presidente está fuerte. Mejor dicho: es fuerte. Tiene una fortaleza mental fuera de lo común y solo está centrado en mejorar el fútbol español", señaló en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, explicó que Rubiales "ha liderado un cambio que ha propiciado que la RFEF tenga los mejores números de la historia". "Tuvo una idea, una magnífica idea, un sueño junto a su homólogo luso que ahora es un proyecto sólido de Estado: el Mundial 2030. Ambos han liderado durante tres años la precandidatura hasta llevarla a ser una candidatura sólida que aspira a todo; y de ahí la fuerza que tiene ahora mismo", manifestó.

"UEFA y Europa son una sola voz respaldando nuestra candidatura; los gobiernos de España y Portugal, así como muchos otros gobiernos regionales, están por la labor, nos apoyan y serán vitales para que todo sea un éxito... Estas son las cosas que preocupan a Luis Rubiales, por eso no contesta a Tebas", añadió.

Además, Matallanas aseguró que responden a Tebas solo "en los foros adecuados". "No hacemos de esto un circo mediático como le gustaría a quien no tiene respeto por la verdad ni por las instituciones. Después de haberse conocido audios (legales) en los que queda claro que Tebas está dispuesto a todo con tal de hacer caer a Rubiales e incluso al presidente del COE, quien no tiene argumentos es el propio Tebas. El fútbol de nuestro país necesita soluciones, no peleas y acusaciones falsas. Por eso el presidente no quiere entrar en esa pelea continua que plantea Tebas con sus mentiras. Su tiempo lo dedica a lo realmente importante", indicó.

"Hasta el presidente del CSD lo dejó bien claro, por ejemplo, el otro día en un desayuno informativo: "la gente no quiere estas cosas", dijo, hay que recuperar el respeto institucional. Luis Rubiales va en esa línea, y es esa figura que cree en la tolerancia y que las discrepancias deben dirimirse en las sedes oportunas. No queremos estar inmersos siempre en la crispación a la que el señor Tebas, por desgracia, nos ha acostumbrado desde que llegó al fútbol", prosiguió.

Sobre las acusaciones de corrupción del presidente de LaLiga hacia miembros de la RFEF, el portavoz federativo señaló que son "rotundamente falsas". "Y que quien está dejando claro lo que hace es él. Porque sus declaraciones, las de Tebas, están ayudando mucho: por un lado, se sigue viendo el tipo de individuo que es; por otro lado, decir que alguien debe dimitir por cosas que son falsas es poner en valor todo lo demás, donde no tiene nada negativo que decir", expuso.

"Por tanto, desde la RFEF deberíamos agradecer al señor Tebas que siga inmerso en sus mentiras. Lo que ocurre es que cansa, cansa mucho, y en su empeño de dañar la imagen de Luis Rubiales, también daña al fútbol español en un momento en el que deberíamos estar más unidos que nunca. Estar unidos no es estar de acuerdo, pero tampoco es montar un "ejército que cree fuego cruzado" para que denuncien a Luis y luego pedir su inhabilitación por esas denuncias basadas en manipulaciones y hechos falsos", continuó.

Además, cree que ese "acoso" es parte de la estrategia del máximo dirigente de la patronal. "Sin duda. Tebas crea su propio mundo, lo repite una y otra vez con su habitual desprecio. Genera violencia y rechazo. Se basa en relatos manipulados o falsos. Crea una red entorno a ello. Sabemos qué tipo de persona es; por eso, que sea el líder de esta conspiración es, en cierto modo, un halago. Viene bien para que se vea quién es quién, y ayuda a los que analizan desde un punto de vista neutral", subrayó.

"Le hemos escuchado, de su propia boca, pedir cometer ilegalidades para intentar dañar a la RFEF y a Luis Rubiales. Y, como se le pilla, va modificando y reinventando su discurso. Primero dijo que él no tenía nada que ver. Tras publicaciones periodísticas que iban descubriendo su vinculación, no le quedó más remedio que reconocer que había "visto y asesorado" a Juan Rubiales, el tío y exdirector de gabinete de presidencia de la RFEF que nos ha traicionado para entregarse a Tebas, vertiendo información ilegal y manipulada. ¿Qué tipo de persona traiciona a su sobrino? Es realmente bajo... pero continuo", afirmó.

"Después llegó el destape del complot que está supervisando con la ayuda de Gerardo González Otero, metiendo denuncias, utilizando asociaciones satélite e intentando de este modo amedrentar y presionar al CSD. También fue el colmo escuchar lo que comentaba antes: cómo pedía acceder a información de los servidores federativos con e objetivo de "cargarse a Luis Rubiales". Y no es su única meta, porque su cruzada también es contra Alejandro Blanco, presidente del COE. Su megalomanía, su afán de poder... no tienen fin. Y de la misma manera presiona al presidente del CSD o habla sin respeto de los presidentes del Real Madrid y del FC Barcelona", concluyó.