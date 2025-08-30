LA NACION

Matan a tiros a un diputado en el oeste de Ucrania

El diputado ucraniano Andrii Parubii, expresidente del Parlamento, murió a tiros este sábado en Leóp

El diputado ucraniano Andrii Parubii, expresidente del Parlamento, murió a tiros este sábado en Leópolis, en el oeste del país, indicaron las autoridades.

La policía ucraniana reportó un tiroteo en Leópolis, y que "una personalidad pública y política y bastante conocida" había muerto "a causa de sus heridas".

El presidente, Volodimir Zelenski, precisó después que se trataba de Andrii Parubii, presidente del Parlamento ucraniano entre 2016 y 2019.

Zelenski lamentó un "horrible asesinato" y prometió una investigación para esclarecer las circunstancias y los motivos por los que fue disparado.

Las autoridades indicaron que están buscando al autor del ataque.

Parubii había participado en los recientes movimientos proeuropeos en Ucrania, primero en la "Revolución Naranja" de 2004 y luego en la de Maidán en 2014.

